為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不吃飯就「彈額頭」！2歲童滿臉瘀青 彰化惡保母判3月

    2026/02/06 20:12 記者陳冠備／彰化報導
    陳姓托育員多次以手指彈擊、拍打幼童臉頰與額頭，彰化地院依「成年人故意對兒童犯傷害罪」判刑3月。（記者陳冠備攝）

    陳姓托育員多次以手指彈擊、拍打幼童臉頰與額頭，彰化地院依「成年人故意對兒童犯傷害罪」判刑3月。（記者陳冠備攝）

    彰化縣陳姓托育人員，因餵食一名未滿2歲幼童過程不順，竟情緒失控，多次以手指彈擊、拍打幼童臉頰與額頭，導致孩子前額與左臉頰滿是挫傷瘀青，幼童母親發現異狀後蒐證提告，彰化地院審依「成年人故意對兒童犯傷害罪」判處保母徒刑3月。

    判決書指出，陳姓保母從去年2月1日起，在彰化某鎮的托育處所受托照顧該名幼童，同年3月26日下午，只因餵食時幼童未能配合，陳姓保母即動手體罰，以手指彈打孩童臉頰與額頭，並出手拍擊其額頭，造成幼童前額及左顏面明顯挫傷瘀傷。

    幼童母親接回孩子後，發現其臉部出現明顯瘀青，隨即就醫並報警處理。醫院診斷證實，幼童受有「前額、左顏面挫傷併瘀傷」。家屬隨後對陳姓保母提出傷害告訴。陳姓保母在警詢、偵查及法院準備程序中，均坦承因餵食不順而對幼童動手。

    法官審理指出，陳姓保母身為專業托育人員，本應以愛心與耐心履行照顧職責，卻因一時不耐，對毫無抵抗能力的幼童施加暴力，行為實屬不該。審酌其無前科、坦承犯行，但犯罪動機僅因餵食不順，手段已對幼童身心造成傷害，且至今未與家屬達成和解或賠償，因此判處3月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播