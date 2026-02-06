險成代罪羔羊！雲林好心駕駛被違停駕駛反咬 幸「行車紀錄器」神救援

68歲李男騎機車撞上吳男違停在路旁的小貨車，（紅圈處）救護人員趕抵現場時，發現李男傷重經送醫後仍不治。（民眾提供）

雲林縣口湖鄉日前一起死亡車禍，李姓司機駕駛白色小貨車經宜梧加油站附近，見對向一輛機車撞擊違停的貨車車尾當場倒地，趕緊回頭，好心為後方來車指引。豈料卻遭違停、遭撞的吳姓貨車司機誣指機車是為了閃避他（指李男）。李姓駕駛事後提供行車紀錄器影像，警方檢視畫面後發現，事實並非如違停的吳男所述，全案已報請雲林地檢署檢察官相驗。

雲林縣警消4日晚間7點30分左右接獲報案，指口湖鄉光明路有68歲李姓男子騎乘機車，撞上吳男違規停在路旁的小貨車。救護人員趕抵現場時，發現李男傷重經送醫後仍不治。

請繼續往下閱讀...

李男回憶，當下開車行駛在光明路上，經過口湖加油站時，看見對向機車撞到貨車的後斗，因此基於好心趕緊回頭，前往查看是否嚴重，並在事故地點後方指引，以防傷患再度遭撞，等到警方人員抵達現場後，該名吳姓貨車司機，冷不防地說「機車騎士要閃他（指李男）的車要迴轉，所以才撞到他的貨車。」

「不是我！」小貨車駕駛李男當場強調事實並非如此，當下因為趕送貨，趕緊陳述目擊狀況就離開，想不到警方對吳男做筆錄時，對方說詞緊咬不放，強調就是要閃他的車（指李男）而釀禍，就算當下其他民眾指正，也遭吳男質疑「是不是熟識而暗崁（台語隱瞞之意）」，更不斷指稱有開閃黃燈？事後他出示行車紀錄器，畫面會說話，事實並非如此。

「熱心之舉還被反咬很無奈」李男表示，原本想說這種誣陷劇情應該是短影音才會有的劇情，台灣人應該不至於會如此，想不到還真實上演，幸好有行車紀錄器佐證，否則他恐怕「啞巴吃黃連」。

北港警分局表示，警方調查後發現，事故與李男無直接關聯，本案已報請雲林地檢署司法相驗，5日起將展開為期3天交通大執法與宣導，呼籲民眾行車務必注意前方路況，切勿超速搶快。整起事故經過，以及確切肇事責任歸屬，有待警方調查釐清。

李男回想被違停吳姓駕駛誣指仍很無奈，更嘆幸好有行車紀錄器佐證，否則恐怕「啞巴吃黃蓮」。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法