    首頁 > 社會

    沒說不≠同意！女子拒交往遭設局車震 男辯「她沒反抗」慘了

    2026/02/06 17:19 記者陳冠備／彰化報導
    葉姓男子設局性侵，彰化地院依強制性交罪判刑3年2月，情境示意。（資料照）

    彰化葉姓男子透過交友網站結識一名女子，初次見面即表達交往意願遭拒，竟要求對方冒充女友回老家「見爺爺」，再誘騙至住處車庫性侵。葉男辯稱雙方「合意性交」，但法院認定性行為須建立在明確同意基礎上，強調「Only Yes means Yes」（她說願意才是願意），依強制性交罪判3年2月，並判賠50萬元精神慰撫金。

    判決書指出，葉男於2023年10月透過交友軟體，以暱稱結識被害女子，兩人相約逛夜市後，葉男突提出希望女子假扮女友返家探望爺爺。女子一度基於善意答應，但葉男誤認有進一步交往可能，多次追求遭拒後，女子封鎖其帳號。

    葉男隨後另開新帳號，隱瞞身分重新接觸女子。2023年10月22日晚間，他以支付2500元「陪跑步」為由，將女子約至住處車庫。女子到場後發現對方正是先前封鎖的男子，當場拒絕並試圖離開，卻遭強行拉入車內壓制性侵，事後葉男丟下2500元要她離去。女子身心受創，在友人陪同下報警驗傷。

    女子主張，事件造成她長期無法正常工作與社交，需持續就醫治療，提起民事求償150萬元精神慰撫金。葉男則辯稱雙方為「金錢交易」，否認使用強暴手段，他當天曾提議去汽車旅館但被拒，才改約在家「車震」。他否認強迫使用強暴手段，並稱「當時她都沒反抗，我有等30秒…如果真的有反抗，我就不會做」。

    法官審理，認為葉男強辭奪理，並引用「積極同意原則」，強調性行為不存在「沒有說不就是同意」之事，性主動者有責任確認對方在清楚、自主下表達同意，不得將侵害歸咎於被害人反應。

    法官認為，葉男說詞不足採信，其行為嚴重侵害被害人性自主與人格尊嚴，情節重大，除判刑3年2月外，並酌減精神慰撫金為50萬元，可上訴。

