女子術後返家休養大血崩 永康警8分鐘開道助送醫

永康警方以警車開道，協助大量出血的婦人及時到院就醫。（記者劉婉君翻攝）

一名51歲女子上月剛完成婦科手術返家休養，不料昨（4）凌晨突然發生大量出血，家屬焦急奔入永康警分局大灣派出所求援，員警見情況危急，當機立斷駕駛巡邏車開道，將原本20分鐘的路程壓縮至8分鐘，順利助婦人就醫，治療後已脫離險境。

昨天凌晨3時50分，一名陳姓男子神色慌張地衝進大灣派出所，表示其姐姐日前剛動完手術，目前正在家中休養，卻突然身體不適且大量出血，請求警方幫忙。

員警見情況急迫，由警員簡莘蓁、黃俊嘉及實習生王鈺萱立即駕駛巡邏車在前領路，示意陳男駕駛自用車緊跟其後，沿途開啟警示燈、全程鳴響警報器，提醒路人避讓，原本預計需要20分鐘的車程，僅花費8分鐘便平安抵達永康奇美醫院急診室，讓婦人得以及時接受止血治療。

婦人及其家屬對警方深夜伸出援手，與時間賽跑，表達感激之意。

永康警分局分局長洪宏榮除了肯定員警反應迅速，也提醒民眾，若遇到緊急醫療救護需求，應第一時間撥打119求助，由專業救護人員進行照顧治療，以把握黃金救護時間。

