為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女子術後返家休養大血崩 永康警8分鐘開道助送醫

    2026/02/05 13:00 記者劉婉君／台南報導
    永康警方以警車開道，協助大量出血的婦人及時到院就醫。（記者劉婉君翻攝）

    永康警方以警車開道，協助大量出血的婦人及時到院就醫。（記者劉婉君翻攝）

    一名51歲女子上月剛完成婦科手術返家休養，不料昨（4）凌晨突然發生大量出血，家屬焦急奔入永康警分局大灣派出所求援，員警見情況危急，當機立斷駕駛巡邏車開道，將原本20分鐘的路程壓縮至8分鐘，順利助婦人就醫，治療後已脫離險境。

    昨天凌晨3時50分，一名陳姓男子神色慌張地衝進大灣派出所，表示其姐姐日前剛動完手術，目前正在家中休養，卻突然身體不適且大量出血，請求警方幫忙。

    員警見情況急迫，由警員簡莘蓁、黃俊嘉及實習生王鈺萱立即駕駛巡邏車在前領路，示意陳男駕駛自用車緊跟其後，沿途開啟警示燈、全程鳴響警報器，提醒路人避讓，原本預計需要20分鐘的車程，僅花費8分鐘便平安抵達永康奇美醫院急診室，讓婦人得以及時接受止血治療。

    婦人及其家屬對警方深夜伸出援手，與時間賽跑，表達感激之意。

    永康警分局分局長洪宏榮除了肯定員警反應迅速，也提醒民眾，若遇到緊急醫療救護需求，應第一時間撥打119求助，由專業救護人員進行照顧治療，以把握黃金救護時間。

    永康警方以警車開道，協助大量出血的婦人及時到院就醫。（記者劉婉君翻攝）

    永康警方以警車開道，協助大量出血的婦人及時到院就醫。（記者劉婉君翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播