    年通報逾萬案件 台南捕蜂捉蛇全年無休

    2026/02/04 11:28 記者王涵平／台南報導
    台南全年捕蜂捉蛇通報案件超過1萬件，今年由義消組成的專業團隊睦昂公司，將快速到場處理。（記者王涵平攝）

    台南全年捕蜂捉蛇通報案件超過1萬件，今年由義消組成的專業團隊睦昂公司，將快速到場處理，民眾遇到蜂蛇問題，可撥打市民服務專線1999、廠商專線0965565980或農業局免付費0800241314等多重通報管道。

    南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明表示，南市每年捕蜂約4500巢、捉蛇約6000隻，全年無休不打烊，捕蜂為民服務時間為每日上午6時至深夜12時，摘除的原則，會依蜂種、位置及危險程度分級處理，若蜂巢位於校園、公共空間或已造成民眾被螫，將立即摘除；虎頭蜂案件則由廠商先向民眾說明習性，再於下午5時後進行摘除；非虎頭蜂且蜂巢非位於校園、公共空間，也沒有民眾遭受蜂螫，則於接獲通報起24小時內完成摘除。捉蛇服務則是全天候。統計顯示，捕蜂案件以虎頭蜂為主（約57%），捉蛇案件以臭青公最多，眼鏡蛇次之，蜂蛇活動範圍逐漸都市化。

    農業局提醒，每年夏秋交替為蜂蛇通報高峰期，民眾應保持居家環境整潔，避免蛇鼠聚集；戶外活動或登山時，應穿著防護裝備，避免濃烈香水及深色衣物；遇蜂群保持冷靜，勿拍打；遇蛇類勿靠近或觸碰。

