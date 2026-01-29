天冷開暖氣不等於通風 北市消：防一氧化碳中毒請開窗

消防局提醒，防範一氧化碳中毒請務必開窗。（記者姚岳宏翻攝）

春節將近氣溫下降，民眾在家中煮火鍋、洗熱水澡的時間變長，卻也讓隱形殺手「一氧化碳」悄悄入侵，台北市消防局最新警示，冬季為一氧化碳中毒的高風險期，呼籲市民在使用燃氣設備時，務必保持室內通風，切勿因天冷而緊閉門窗，以免釀成遺憾。

消防局指出，最常見的中毒肇因源於「熱水器安裝不當」，許多住戶將瓦斯熱水器裝設於加蓋陽台或通風不良空間，導致燃燒廢氣無法排出。消防局強調，熱水器應裝設於開放式陽台；若必須裝在室內，則應選用「強制排氣型」產品，並認明CNS與TGAS認證標誌。

此外，近年盛行的露營卡式爐也是安全死角，消防局特別提醒，絕對不可在帳篷、車內或緊閉門窗的室內使用卡式爐，且應避免使用過大鍋具導致爐體過熱。

消防局說，許多民眾誤以為室內開啟冷暖氣就有空氣流動，消防局也澄清「空調循環無法帶走一氧化碳」，唯有開啟窗戶、確保物理上的空氣對流，才是真正的防範之道。

消防局提醒，若在室內感到頭暈、噁心、嘔吐、四肢無力或呼吸加速，極可能已處於中毒環境。此時應立即關閉燃氣設備、推開窗戶通風，並迅速撥打 119 求救。

另為鼓勵市民改善居家環境，台北市消防局現正推動「燃氣熱水器遷移或更換補助」，經消防人員居家訪視判定具中毒風險且符合資格者，一般住戶每戶補助3000元，低收入戶補助最高可達12000元。補助名額有限，額滿為止，歡迎洽詢鄰近消防分隊。

