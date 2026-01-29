跳土風舞太吵？台中釀割頸血案 警揭「妨害安寧」處理關鍵、自保SOP

發生割頸濺血案現場，警方採證調查。（記者張軒哲攝）

台中市大雅區今天發生街頭砍人案，長年指導土風舞李姓女老師，清晨疑因長期舞蹈聲響問題，再度與張姓男子爆發口角，張男情緒失控衍生持刀割頸血案，警方指出，近年因妨害安寧糾紛層出不窮，關鍵在於「別私下對嗆、要制度處理」，只要提早通報、依流程介入，多數衝突都能在升溫前化解，避免演變成難以挽回暴力事件。

公園跳舞、廣場音樂看似日常，卻可能成為衝突引信，警方指出，深夜0時至清晨6時，若製造聲響妨害公眾安寧，且有至少3戶以上具體反映或記錄，警方即可依《社會秩序維護法》告發，其餘時段則以勸導為主，若屢勸不聽，則轉由環保局介入，針對工地施工、機械設備或大型活動進行噪音稽查。

實務上，警方也會先請里長、管委會或相關單位協調，調整音量、時段，甚至建議改至室內場地，避免衝突升高，依《社會秩序維護法》第72條第3款規定，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，最高可處6000元罰鍰，該法適用於不易量測、非持續性的噪音，如跳舞聲、拖家具聲、裝潢敲打、寵物吠叫等。

警方指出，「公眾安寧」並非只限深夜，只要影響多數特定住戶生活，就可能構成違規，若長期遭噪音困擾，應蒐證而非理論，可錄影、錄音存證，畫面中盡量拍到時間、地點，若能輔以分貝計更具說服力，員警到場若能「身歷其境」聽見噪音，並有鄰居佐證即可依法告發，若未當場發現，也可透過3戶以上具名指證移送。

警方強調，噪音問題不是小事，情緒若長期累積，任何一次衝突都可能成為引爆點，唯有透過制度、通報與協調，才能真正保護彼此的安全。

