台中割頸兇嫌種大麻將入獄服刑 IG發文：人很多很好殺

台中市大雅區一名62歲李姓土風舞老師今（29）日上午8點至三和公園籃球場教舞，遭住附近的35歲張姓男子持刀刺了8刀，李女開刀插管治療，張男行兇後走上國道故意被車撞，但雙腿骨折送醫；張男在案發前在個人IG寫下長文，他不滿種植大麻遭判刑，抱怨公園噪音等，殺完人就要上路，還向親友喊話「下輩子再當好人、人很多很好殺」，似乎預謀犯案，打算跟李女同歸於盡。

據了解，張男身材健美，熱愛衝浪，20多歲時曾經當過職業軍人與健身教練，他在2023年因為種植「火麻」，遭台北市大安分局警方逮捕，經台中地院判刑5年6月，案件一路上訴到最高院，均駁回張男上訴，全案已經定讞，因近日會發監執行，張男疑似憤怒不平，抱怨栽植火麻被警方釣魚查獲判刑，也抱怨三和公園晨昏都有運動民眾製造噪音，公園周邊違規停車嚴重，向當地民代反映都沒用，質疑官官相護。

由於張男IG長文文末寫下，「歡迎大家來三和公園丟垃圾跟違停，都不會被罰，歡迎來殺人、人很多很好殺」，決定將積恨已久的怨念了結，先殺害李女，再逃上國道輕生，張男目前雙腿骨折重傷、意識不清。

