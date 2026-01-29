為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    3歲童拉屎在褲上遭繼父毆打腦出血 高院二審維持7年10月

    2026/01/29 14:50 記者楊心慧／台北報導
    桃園龍潭區一名吳姓男子2024年3月與劉姓女子結婚，多次在工作的超商、家中凌虐3歲繼子，2024年6月，因繼子不禁便溺在褲子內，而心生不滿，竟以右手抓住甲童頭髮將其拽倒在地。（情境照）

    桃園龍潭區一名吳姓男子2024年3月與劉姓女子結婚，多次在工作的超商、家中凌虐3歲繼子，超商客人不忍孩子遭毆打報警處理，檢方依妨害幼童發育罪、家暴之殺人未遂罪起訴，桃園地院一審判決依成年人故意對兒童犯傷害及殺人未遂罪判吳7年10月徒刑。案經上訴，高等法院今宣判上訴駁回，吳男維持刑度。

    一審判決書指出，吳男自2024年起，擔任繼子主要照顧者，卻明知孩子僅3歲，無生活自理能力，竟因無法達成其要求而心生不滿，於2024年3月至同年6月8日期間，在工作的超商或住處內，多次摑掌、拳毆，或持抓背棍、「愛心小手」等物，毆打繼子臉部及身體多處部位，導致繼子身體遍布大小不等新舊瘀傷。

    吳男在6月26日日晚間11時59分至隔日凌晨0時1分許，在任職的超商內，因繼子不禁便溺在褲子內，而心生不滿，竟以右手抓住甲童頭髮將其拽倒在地，致使臉部、雙膝著地，並以腳重踹、重拳毆擊，見繼子自地板爬起側坐，還將他朝遠處踢踹，致繼子右臀著地重摔。

    吳男毆打、凌虐完繼子後，才帶往1樓浴室清潔，卻徒手推繼子，使之頭部撞擊洗手台昏迷，並於同日凌晨1時許將繼子送醫急救，雖然繼子撿回一命，卻有腦出血及腦波異常，目前癲癇藥控制中，有語言及認知發展遲緩等後遺症。

    高院認為，吳男確實有殺人未遂犯意，觸犯成年人故意對兒童犯傷害及妨害幼童發育等罪，原判決認事、用法及量刑均無違誤或不當，被告上訴為無理由，應予駁回。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

