剴剴生前慘遭非人道凌虐 惡保母姊妹互傳欺凌照、對話記錄曝光

高等法院昨（27日）宣判虐待幼童剴剴的惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹維持一審無期徒刑、18年徒刑；高等法院當天火速將判決書上網，公開此案審理狀況，判決書中也揭露劉彩萱、劉若琳姊妹以非人道、五花八門方式凌虐剴剴，甚至傳凌虐照片嘲弄的過份對話記錄，令人髮指。

高院合議庭二審成員為審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁、受命法官文家倩。合議庭認定兩人反覆密集以非人道、五花八門方式凌虐，更傳凌虐照片嘲弄剴剴，致剴剴生前遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱病症，終致死亡而造成無可挽救結果，犯罪情節嚴重。

判決書附件揭露劉彩萱、劉若琳姊妹的惡行惡狀，包含兩人曾於2023年9月7日凌晨討論如何避免社工發現該傷勢、9月17日傳剴剴受凌虐及捆綁的照片、9月27日傳剴剴被綁在椅子上以電線纏繞的照片、10月1日以塑膠袋纏繞剴剴頭部及雙手反折於背部的照片，接著11月2日、11月23日等都有傳凌虐照。除照片外，2023年9月4日至同年12月23日晚間10時間止，多次以文字討論虐待剴剴的內容。

判決書中的附件五更記錄兩人無人性的對話過程，包含2023/9/17凌晨01:29劉彩萱傳剴剴脖子遭劃傷的照片，並說「夭壽喔這麼嚴重」、「我鼠定了，星期五人家就要來」，劉若琳回應「這沒這麼快好，讓他睡覺」，劉彩萱說「我是看到衣服上的血，才發現哇嗚～這麼大一道，嚇死寶寶了」。

劉彩萱9月27日凌晨01:47傳剴剴手腳遭綑綁於椅凳，臉部被口罩遮掩的坐姿照片，並說：「剛剛我洗澡，他故意時不時的大叫幾聲，試探有沒有人進去救他，結果叫了幾次都沒有人出現救他，現在目前沒有再叫再發出聲音」接著傳送剴剴遭包裹如木乃伊的照片，還說「等一下我洗好澡再去看變啥樣」、「我警告他，沒人可以救你，哭沒用」，結果劉若琳竟回：「看起來還不錯」。

劉彩萱11月12日凌晨傳「氣死，然後本來洗好手、腳準備，包起來讓他睡，他又給我大哭，我有修理他，然後讓他站在廁所外面等我，他真的很聰明，都拉長耳朵在聽我們說什麼」；劉若琳說「回來我叫他脫鞋他居然踢我」，劉彩萱回應「但就是很會ㄍㄟ笑，你沒揍他，要揍啊，這個不對要教，不然他會變本加厲，他就不敢踢我」。

劉若琳12月3日說「他今天很假先」、「欠揍」，劉彩萱回「剛剛才被我揍完」、「愛哭啊」、「他今天還趁我出去上廁所整個人趴在大壯睡的被子上睡勒，氣死我，還被我狠狠的揍了一頓，他現在很誇張的自由啦」、「看了就很想一巴掌轟給他死，不用再大一點，現在就已經很難管得動了」等語句。

劉若琳12月9日問「死小孩在幹嘛」，劉彩萱則回應「躺平睡覺啊」、「等我ㄤ出門再叫他起來立正站好，先讓他爽一下，不然我ㄤ又要唧唧叫了，他剛進去的呀，我才剛洗完澡吹好頭髮幫他換尿布讓他去小房間先爽一下，不然我怕我又失手打暈他了」。

