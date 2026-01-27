為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男騎YouBike遺失寶貝球桿 8天後警通知找回直呼神奇

    2026/01/27 23:41 記者許麗娟／高雄報導
    郭男心愛的高爾夫球果嶺推桿遺失8天後被警方順利找回，對於員警的用心相當感激。（郭男提供）

    高雄郭姓男子本月19日去打完高爾夫球後，帶著要價1萬2000元的寶貝推桿騎YouBike到捷運前金站還車時，忘了將球桿帶走，待回頭找已消失無蹤，報警後原以為可能也找不回，未料今（27）日深夜接獲員警通知球桿已找回，讓他驚訝員警辦案的用心。

    郭男表示，他19日中午騎YouBike時將球桿放在車籃上，還車後才發現球桿忘了拿，但回頭找已不見蹤影，當時在附近找了近1小時都沒找到，直說這支球桿打球時手感非常好，有錢也不一定買得到，深怕被不懂它價值的人拿去當廢鐵賣掉。原以為球桿恐怕找不回來，不過今晚郭先生突然接到警方來電告知球桿已找回，員警調閱沿線數十支監視器找到竊嫌才找到，讓他感動萬分！

    新興分局前金分駐所員警指出，警方當日獲報後，循線調閱沿途監視器，發現球桿遭1名男性慣竊取走，竊嫌當時帶到六合路某家素食店用餐，竟也忘在店裡，隔日回到店家稱是自己遺失的球桿，帶走後即放在友人住處存放，隨即前往將竊嫌與球桿一併帶回，並通知失主郭男取回，郭男對於球桿能失而復得深表感謝。

