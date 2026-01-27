連報李紀珠40篇負面新聞 法院判「放言」、周玉蔻連帶賠償180萬元

新光金控前副董事長李紀珠。（資料照）

新光金控前副董事長李紀珠不滿由名嘴周玉蔻擔任總編輯的「放言科技傳媒」，密集刊登40篇攻擊她的報導，認為報導未經查證，嚴重侵害名譽權，是有目的的惡意行為，訴請放言傳媒、總編輯周玉蔻及陳姓記者連帶賠償400萬元；台北地院判3者共應連帶賠償180萬元，並刊登李紀珠的勝訴啟事。

判決主文指出，放言傳媒與周玉蔻、陳姓記者應連帶賠償120萬元，放言傳媒與周玉蔻另應連帶賠償60萬元；3者並應在媒體刊登李的勝訴啟事，另應下架其中33篇文章的標題與內容。

李紀珠指控，2020至2022年間，陳姓記者在放言傳媒撰寫攻擊她的27篇報導，陳離職後，周玉蔻又指示其他記者寫13篇報導繼續攻擊她，包括指責她的薪酬與年終獎金自肥、違反法令、被金管會懲處、公司治理違法、品格不佳等。

李紀珠認為這些報導侵害她的名譽權，至今未移除，損害仍不斷加深擴大，這些報導未向金管會查證，也忽略相關的不起訴書、判決書，有侵害她名譽權的重大惡意，單純金錢賠償已不足以填補她所受的損害，因此向放言、周玉蔻、陳姓記者求償200萬元，另向放言、周玉蔻求償200萬元，並要求刊登勝訴啟事、下架相關報導。

北院法官審理認為，媒體行使監督權不得逾越合理查證、衡平呈現、適當合理評論等原則，且本案是一段時間的追蹤報導，反覆報導累積形成社會觀感，其中部分涉及私德影射，報導的鋪陳方式易生誤導，且重複出現貶抑用語，消息來源結構偏向單一或匿名，確實會使讀者形成對李紀珠的負面觀感。

判決指出，系列報導以緋聞影射敘述，夾雜公司治理爭議，使專業議題論述完全失焦，致讀者難以理性客觀辨識公共議題，轉化為對李紀珠私德欠缺、專業能力受質疑的負面評價，侵害程度不輕，故判李紀珠勝訴，賠償金額以180萬元為宜。可上訴。

對此，李紀珠今透過律師發表聲明指出，放言、周玉蔻等人為了賺取媒體流量獲得個人私利，於一個月內連續惡意密集撰寫明知不是事實、惡意杜撰的數十篇負面報導，以獨家為名對李紀珠的女性名節、專業能力及個人操守進行全面性人格毁滅，手段極其卑劣。

聲明指出，李紀珠畢生潔身自愛，自律甚嚴，公私領域皆光明磊落，坦蕩無私，過往專業表現及操守也頗受社會肯定，被告等人惡意杜撰不實訊息，明知報導內容不實，仍刻意扭曲或掩蓋真實，以不堪言詞密集撰文詆毁本，顯然是具有特定目的之惡意行為。

