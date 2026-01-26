南投縣卸、新任分局長交接 王貞惠接任集集首位女分局長

南投縣警察局26日舉行卸、新任分局長交接典禮，圖為新任南投分局長蔡宏澤（左起）、草屯分局長張基銘、埔里分局陳孟君及集集分局長王貞惠。（圖由南投縣警察局提供）

南投縣警察局26日舉行南投、草屯、埔里、集集分局卸、新任分局長聯合交接典禮，其中埔里分局與集集分局，分別由陳孟君、王貞惠2位女分局長接任，王貞惠更是集集分局有史以來首位女性分局長。

南投縣此次分局長以上幹部人事異動，分別為主任秘書由原南投分局分局長洪秋賢調任；南投分局分局長由彰化縣警察局溪湖分局分局長蔡宏澤調任；草屯分局分局長由集集分局分局長張基銘調任；埔里分局分局長由新竹縣警察局橫山分局分局長陳孟君調任；集集分局分局長由金門縣警察局金湖分局分局長王貞惠調任。

請繼續往下閱讀...

其中蔡宏澤、陳孟君、王貞惠，均是首次調任南投縣擔任分局長。蔡宏澤為中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所畢業，歷任宜蘭縣警察局三星分局分局長、彰化縣警察局溪湖分局分局長；陳孟君為中央警察大學行政警察學系研究所碩士畢業，歷任台中市警察局警務正、組長、新竹縣警察局橫山分局分局長。

王貞惠係中央警察大學第68期、逢甲大學公共政策研究所碩士畢業，歷任台中市警察局警務正、督察員、組長、金門縣警察局金湖分局分局長。

南投縣集集分局首位女分局長王貞惠（右1）上任。（圖由南投縣警察局提供）

南投縣新任埔里分局長陳孟君（右1）。（圖由南投縣警察局提供）

南投縣新任南投分局長蔡宏澤（右1）。（圖由南投縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法