屏縣警局人事交接 屏東分局長陳勇誌、潮州分局長黃世德上任

屏東縣政府警察局於今（26）日下午2時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由副縣長黃國榮（中）主持。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府警察局今（26）日舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由副縣長黃國榮主持，警察局長甘炎民監交，新任屏東分局長陳勇誌、潮州分局長黃世德宣誓後上任。

新任屏東警分局分局長陳勇誌，中央警察大學62期刑事警察學系、台灣首府大學休閒管理研究所碩士畢業，歷任台東縣警察局成功分局分局長、嘉義縣警察局竹崎分局分局長及雲林縣警察局北港分局分局長等重要職務，具卓越領導能力與深厚職務歷練。

陳勇誌此次是返鄉服務，他過去曾任職恆春、里港、屏東分局巡官、所長及警察局組員、警務員、督察員等，再度回到熟悉的屏東縣政府警察局，將以實際行動貢獻所長，回饋鄉里。

新任潮州分局分局長黃世德，中央警察大學64期行政警察學系、國立勤益科技大學工業工程與管理研究所碩士畢業，歷任嘉義縣警察局布袋分局分局長、雲林縣警察局台西分局分局長、彰化縣警察局北斗分局及鹿港分局分局長等重要職務。

原任屏東警分局分局長林明波榮陞苗栗縣警察局督察長，潮州警分局分局長林俊雄則是調任新竹市警察局第三分局分局長。

屏東縣副縣長黃國榮對新任分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任兩位分局長在工作上的優異表現給予高度肯定，他表示，期望借重各新任分局長才能與經驗，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，也請警察局針對春節期間，規劃防搶及易壅塞路段的交通疏導，全心全意為縣民努力，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的希望城市。

新任屏東分局分局長陳勇誌（左）、新任潮州分局分局長黃世德（右）今上任。（記者羅欣貞攝）

