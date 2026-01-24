為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    全國第二家「海德沃福」遭竊200萬精品 嫌犯疑「怪力」徒手犯案

    2026/01/24 18:25 記者王捷／台南報導
    日本二手專賣名店海德沃福在台第二家店、台南店今傳遭竊，嫌犯疑憑怪力徒手掃貨，粗估損失逾200萬元，南警二分局已鎖定對象全力追緝。（民眾提供）

    日本知名二手專賣連鎖店「海德沃福」全國第二家的台南店，今凌晨傳重大竊案，嫌犯疑以「怪力」徒手開店門、店內玻璃櫃，偷走約200萬名牌包、名錶，保全到場時竊嫌已離開，警二分局強調偵查不公開，但鎖定對象。

    據了解，嫌犯相當有經驗，今天凌晨3點多，疑先竊取機車作為代步工具，騎贓車抵達現場以規避查緝。由於竊盜罪規定，如果犯罪過程使用工具或是侵入私領域住宅，以加重竊盜處罰，而該竊嫌疑似全程徒手犯罪。

    竊嫌用短時間徒手打開店門，進入賣場後，直奔陳列高價精品區玻璃櫃，再迅速掀開展示櫃玻璃，竊走櫃內名貴手錶及精品包，雖然店家發現玻璃櫃有破裂，但後來店家發現是竊嫌掀起玻璃櫃的檯面時，擺放玻璃不慎打玻。

    犯案後，竊嫌從容騎車離去，店家今天因遭竊暫停營業，且因警員頻繁出入，引起民眾注意PO網。

    轄區二分局指出，接獲報案後，立即指派鑑識人員到場採集指紋與跡證，擴大調閱周邊路口及店家監視器畫面進行比對。針對案情細節，基於偵查不公開原則，目前不便證實偵辦內容。

    不過警方強調，專案小組已掌握特定對象身分，無法說明是否往加重竊盜罪嫌方向偵辦，力求在最短時間內將嫌犯緝捕歸案。

    「海德沃福」是日本最大二手專賣連鎖品牌，創辦人山本善政1972年在日本新潟縣創立，目前在日本擁有超過900家店鋪。2018年在桃園市開設台灣首店，2019年台南市頂美店開幕，是在台2號店，也是南台灣首間分店。

    熱門推播