慣竊換假車牌闖北市診所 洗劫22萬躲基隆旅社落網

48歲詹姓男子本月19日趁著深夜騎乘機車前往台北市大安區忠孝東路四段一家診所，持鐵撬破壞門鎖後潛入，搜刮診所內台幣12萬餘元現金及筆記型電腦、手機等財物，診所總損失約22萬元。大安分局警方獲報成立專案小組，發現詹男為規避查緝，犯案期間多次竊取他人車牌變換掩護，警方掌握其動向後，於20日上午前往基隆市仁愛區一家旅社將他拘捕到案，並當場搜出安非他命毒品，訊後將詹男依法送辦。

大安分局敦化南路派出所表示，今年1月19日下午接獲診所52歲負責人報案，指稱店內疑似遭到入侵竊盜。員警到場採證，發現嫌犯在現場遺留一支作案用的鐵撬，經清點確認損失包含現金十二萬元、一部筆記型電腦及兩具手機。警方隨即調閱周邊監視器畫面，發現該名詹姓嫌犯行蹤飄忽，且騎乘機車時會刻意懸掛竊得的他人車牌，企圖擾亂警方查緝方向。

專案小組擴大調閱路口監視器進行交叉比對，迅速掌握詹男雖然居無定所，但近期出沒在基隆一帶。警方報請台北地檢署核發拘票後，於20日上午11時許，循線前往基隆市愛三路某處旅社查緝，順利將正在投宿的詹男壓制逮捕。

警方在詹男投宿的房間內查獲二包二級毒品安非他命，並搜出鐵撬、破壞剪等多項疑似犯案工具。現場也成功追回遭竊的一具手機以及一面失竊車牌。詹男到案後對於侵入診所行竊坦承不諱，對於毒品來源則交代不清。

全案訊後警方依涉嫌刑法加重竊盜罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將詹男移送台北地檢署偵辦。

