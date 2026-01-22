為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台南東區出租透天厝暗夜失火 9住戶獲救 1男2女嗆傷送醫

    2026/01/22 02:36 記者王俊忠／台南報導
    二十二日凌晨近一點許，台南市東區自由路一段一棟四層樓透天民宅驚傳失火，大批消防人員趕到場射水搶救。（民眾提供）

    二十二日凌晨近一點許，台南市東區自由路一段一棟四層樓透天民宅驚傳失火，大批消防人員趕到場射水搶救。（民眾提供）

    台南市東區自由路一段1棟4層樓的出租式透天民宅，今天凌晨接近1點時驚傳失火、冒出濃煙，鄰居報案指有住戶受困。消防局119獲報派出大批救災人車到場，一面射水滅火、一面從4樓與5樓處救出2人；另有7位住戶自行逃生，其中1男2女共3名成年住戶稱遭濃煙嗆傷不適送醫，確切失火原因待消防人員進一步調查。

    今天凌晨0時55分許，有民眾向南市消防局119報案稱一處4層樓的透天出租民宅，是連棟式住宅，在2樓位置起火，屋內疑有人受困。消防局緊急派出轄區七大隊與鄰近五大隊多個救災分隊人員趕往搶救。

    消防人員到場獲悉屋內已有幾名住戶自行疏散逃出，因為2樓位置冒出濃煙，消防員布水線射水灌救，約在1點16分許撲滅火勢、持續排煙；救災人員同時升起雲梯車從4樓與5樓處各救出1名住戶，統計自行避難逃生者有7人。

    消防人員在撲滅火勢後逐層搜索，確認有9名住戶獲救，其中1位20多歲男性與兩位女性（1人20多歲、1人40多歲）向消防人員反應有被濃煙嗆到不適、鼻內有碳粒，3人意識清醒，均被救護車送醫治療。

    消防員檢視失火戶2樓約燃燒10平方公尺的雜物，因屋內有裝設住宅火災警報器緣故，火災發生初期，屋內多名住戶能先行疏散逃生。有住戶研判可能是電線走火釀禍；確切起火原因仍由消防局火調科人員進行火場鑑定調查。

    二十二日凌晨近一點許，台南市東區自由路一段一棟四層樓透天民宅驚傳失火，大批消防人員趕到場射水搶救。（民眾提供）

    二十二日凌晨近一點許，台南市東區自由路一段一棟四層樓透天民宅驚傳失火，大批消防人員趕到場射水搶救。（民眾提供）

