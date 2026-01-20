蘆洲逆倫弒親血案刀刀見骨 高大成：雙親不信兒子真的動手

知名法醫高大成。（資料照）

新北市蘆洲區近日發生震驚社會的逆倫弒親命案，一對以賣蔥油餅維生的年邁夫妻慘遭逆子殺害，兩名死者雙手、手肘與後腦布滿深可見骨的刀傷，知名法醫高大成從傷勢型態研判，這起案件關鍵在於「親情下的錯誤判斷」，也就是說，雙親不信兒子真的會動手。

高大成指出，死者雙手與手肘密集分布刀傷，屬於典型的「防禦性傷口」，顯示兩人曾試圖空手阻擋、甚至奪刀。這類傷勢在陌生歹徒犯案中較為少見，反而多發生於親人之間，因為被害者往往基於血緣與情感，「心裡會賭一把，認為對方不敢真的動手」。

他進一步說明，從刀傷的出血量可判斷是否為生前攻擊，若出血量大，代表受害者遭砍時仍有心跳與血液循環，若出血有限，則可能是在死亡後遺體遭破壞，此外，若頭部出現明顯瘀青或顱骨凹陷，則不排除先遭重物擊昏，再被持刀攻擊，這些都是釐清行兇順序的重要線索。

高大成也回顧過往多起逆倫命案，發現多與金錢壓力有關，常見於賭博、吸毒或經濟困頓的子女，當向父母索錢未果，情緒失控便可能釀成悲劇。他推測，本案可能是在金錢談判過程中爆發口角，先以重物攻擊，隨後在父母清醒反抗時，才演變為持刀行兇。

「最令人痛心的是，父母選擇正面阻擋，而不是逃跑，正是因為不相信自己的孩子真的會下殺手。」高大成感嘆，這起命案不只是暴力犯罪，更是一場在親情誤判中發生的悲劇。

