澎湖縣警察局長林樹國 走馬上任

澎湖縣政府警察局長林樹國，正式走馬上任。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府警察局長交接典禮，今（20）日在澎湖縣警察局大禮堂舉行，由縣長陳光復主持及內政部警政署警政委員陳明君監交下，新任局長林樹國接下印信，宣誓就職，議長陳毓仁、多位議員、情治單位首長與各界貴賓蒞臨觀禮。

澎湖縣陳光復長在典禮中表示，在警政方面，擴大關懷警察人員身心健康，提升健檢補助次數，強化照護措施，建置智慧巡邏及監錄系統，建立聯合防詐機制，進一步守護民眾財產安全。另外，為確保在第一線的軍公教人員能夠安心服務，與中央協調溝通，確認今年離島加級9790元照常發放，這是對大家實質的支持與尊重，亦是對大家的承諾。

新任澎湖縣警察局長林樹國，中央警察大學53期畢業、淡江大學資訊管理碩士及交通大學博士，曾任桃園市政府警察局臺北市政府警察局資訊室主任、南投縣政府警察局副局長、桃園市政府警察局大溪分局、八德分局分局長及內政部警政署資訊室主任等職務，富有領導統御及溝通協調整合能力，此次拔擢調任澎湖縣警察局長職務，延續歷任警察局長任務，以民眾福祉為優先，強化為民服務工作。

另外縣長陳光復亦提醒農曆春節即將到來，期望全體警察同仁能夠展現高執行力，做好轄區安全維護工作，以達「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等工作目標，人車平安，讓鄉親安心、快樂過好年。擔任監交的警政委員陳明君，也是澎湖優秀子弟，在警界為3線3星高階警官，為警界明日之星。

澎湖縣政府警察局長林樹國（右1），接下印信走馬上任。（記者劉禹慶攝）

