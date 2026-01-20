休旅車停紅燈突暴衝連撞8車釀6傷 警民合力抬車救受困騎士

事故現場一片凌亂，警消獲報趕抵救援。（記者陸運鋒翻攝）

范姓男子今天上午駕駛休旅車，行經新北市中和區停等紅燈時，疑因精神不濟導致暴衝，衝撞前方8台汽、機車，造成6名騎士受傷，其中1名方姓騎士受困車底，警消獲報趕抵後，由警民合力抬起休旅車救人，而方姓騎士肋骨斷裂送醫救治，幸無生命危險，事故原因尚調查。

中和警分局調查，61歲范男為建案工地主任，今天上午7時許，他駕駛休旅車上班途中，當時正在中和錦和路停等紅燈時，疑因精神不濟錯踩油門導致車輛暴衝，直接撞上前方5台機車、1台電動自行車及2台自小客車，事故現場猶如打保齡球般，騎士紛紛倒下，眾人見狀連忙報案。

據知，警、消趕抵現場時，發現41歲方姓騎士受困車底，隨即由警、消及民眾近20人，將休旅車抬起後協助方男脫困，而他的胸口肋骨斷裂，隨即送往新店慈濟醫院救治，所幸沒有生命危險，至於施姓、周姓等5名騎士受到擦挫傷，分別送往新店耕莘及雙和醫院治療，整起事故造成6人受傷。

警方指出，范姓駕駛及其餘8名駕駛、騎士酒測值均為0毫克，亦無毒駕情況，初判范男操作車輛不慎導致事故，已調閱監視影像還原事發過程，確切車禍原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

休旅車停紅燈突然暴衝，撞上前方8輛汽、機車，造成一名方姓騎士受困車底。（記者陸運鋒翻攝）

