打詐新作為 竹縣警將挑3個案例提供律師協助訴訟求償

新竹縣警局長林建隆說，他們將近期將挑選3個詐騙受害大戶，免費提供律師訴訟求償，算開國內打詐做法先河的創新作為。（記者黃美珠攝）

詐欺集團橫行，新竹縣全年因此被拐的金額始終在全國「名列前茅」，新竹縣警局長林建隆今天說，他們將開全國先河，新竹縣警方的打詐作為，將從前端阻詐、實際線上查緝詐團，最快1個月後將升級到提供受害鄉親免費的律師訴訟求償，以此降低新竹縣的詐欺財損金額，也讓被害人實質上追回一些被騙的錢財、減少損失。

林建隆今天跟縣長楊文科報告前述新竹縣警方的打詐創新作為時強調，前述由縣警局提供律師協助訴訟的被害人有一定的條件，首要是他們願意接受幫助，另外就是他們的財損金額特高，且被害案件中涉及的詐團份子有多人落網。

請繼續往下閱讀...

警局統計，去年他們受理了4408件詐欺案，財損高達26億2442萬多元，其中被警方成功查緝到詐欺集團的有54件、429人，查扣不法金額共1億3120多萬。另也成功攔阻151件，讓1億9537萬元沒被拐走。

林建隆去年上任後從9月起，積極跟轄內金融機構合作，透過警方和金融機構聯防，保護可能「被騙的」帳戶破財，以此努力降低可能再發生的高額財損，也逐漸看到成效。

但針對被害人多少想要拿回被騙金額的心態，警方決定在社會資源的協助下，挑選前述案例，提供被害人免費的律師協助訴訟。目前縣刑大已有10個受害金額都超過500萬的案例，其中4人更是被害千萬大戶。

林建隆說，他計畫在最近1個月內，徵詢受害最嚴重的3名被害人意願，並媒合願意合作的專業律師，讓被害人破財之後不再需要再多花錢下，就能獲得訴訟求償的機會。

新竹縣警局長林建隆（〉左藍色外套者）跟新竹縣長楊文科（右1）、副縣長陳見賢（右2）報告竹縣警方的打詐新作為。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法