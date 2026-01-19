為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北蘆洲夫妻陳屍家中！涉重嫌兒三重棄車查獲凶刀 不排除往南逃

    2026/01/19 12:04 記者徐聖倫／新北報導
    警方找到廖男棄置的機車。（記者徐聖倫翻攝）

    警方找到廖男棄置的機車。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市蘆洲區傳夫妻雙屍命案，經查死者廖氏夫婦的36歲兒子廖男涉有重嫌。警方初步調查，廖男案發後騎車往三重逃逸，將機車丟棄在三重一處巷弄內，再轉搭計程車繼續逃，警方不排除廖男企圖逃往南部，現正積極追緝中。

    據悉，17日晚間9時7分廖翁返家被監視器拍下，這是廖翁最後一次在監視器中出現，而廖男於9時31分下樓騎機車離開租屋處，往三重方向行駛。附近鄰居說，17日晚間9時許聽見疑似廖家傳出不小的吵雜聲，甚至一度有大聲慘叫，種種證據讓廖男的嫌疑大增。

    隔日中午，警方獲報破門而入，見到廖氏夫妻倒臥客廳血泊中，2人各身中10多刀，明顯死亡。警方循監視器，在三重區三和路四段某巷弄內找到廖男的機車，並在車箱內發現「被清理過」的開山刀，應為凶刀無誤，而廖男棄車後，先是徒步離開棄車現場，接著叫計程車持續逃跑，警方正積極緝凶中。

    相關新聞請見：

    新北蘆洲老夫妻各中10多刀陳屍家中！兒失聯涉重嫌

    蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀陳屍住處 涉重嫌兒傳騎車逃往新莊

    警方將案發公寓門口拉起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將案發公寓門口拉起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在機車內找到疑似兇刀的開山刀。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在機車內找到疑似兇刀的開山刀。（記者徐聖倫翻攝）

    廖男被監視器拍下騎車離開租屋處。（記者徐聖倫翻攝）

    廖男被監視器拍下騎車離開租屋處。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下廖翁最後返家身影。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下廖翁最後返家身影。（記者徐聖倫翻攝）

