鶯歌水餃店遭突襲潑泥水 不排除與消費糾紛有關

新北鶯歌一間水餃店遭人潑灑泥土攪拌水，所幸沒有波及用餐顧客，警方不排除是消費糾紛引起。（記者陸運鋒翻攝）

新北市鶯歌區尖山路一間水餃店，昨天晚間7時許，遭人潑灑不明液體，所幸沒有波及用餐顧客，而警方獲報到場時，嫌犯已經逃逸無蹤，隨即協助店家清查，確認為泥土攪拌水，警方已鎖定2名嫌犯追緝中，不排除是消費糾紛引起。

監視器影像顯示，一名身穿連帽外套及短褲，且戴著口罩的男子，昨晚7時56分，提著裝有泥土攪拌水的桶子，迅速跑到餐廳門口，將門開啟後即朝水餃店內潑灑，所幸沒有波及顧客，而男子犯案過程不到10秒鐘，隨後跑回一輛白色小貨車離去。

三峽分局警方指出，鶯歌尖山路一間水餃店，昨晚遭人潑灑泥土攪拌水，經了解後，店家懷疑與日前消費糾紛有關，已調閱周邊監視器影像，目前已掌握涉案車輛及2名嫌犯，正全力擴大追緝中，將朝恐嚇罪嫌偵辦。

警方指出，對於任何暴力、妨害店家營業自由行為，必將追查到底、嚴加究辦，絕不容許違法行為破壞社會安寧。

警方掌握涉案貨車及2名嫌犯，正全力追緝中。（記者陸運鋒翻攝）

