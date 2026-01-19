為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鶯歌水餃店遭突襲潑泥水 不排除與消費糾紛有關

    2026/01/19 11:55 記者陸運鋒／新北報導
    新北鶯歌一間水餃店遭人潑灑泥土攪拌水，所幸沒有波及用餐顧客，警方不排除是消費糾紛引起。（記者陸運鋒翻攝）

    新北鶯歌一間水餃店遭人潑灑泥土攪拌水，所幸沒有波及用餐顧客，警方不排除是消費糾紛引起。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市鶯歌區尖山路一間水餃店，昨天晚間7時許，遭人潑灑不明液體，所幸沒有波及用餐顧客，而警方獲報到場時，嫌犯已經逃逸無蹤，隨即協助店家清查，確認為泥土攪拌水，警方已鎖定2名嫌犯追緝中，不排除是消費糾紛引起。

    監視器影像顯示，一名身穿連帽外套及短褲，且戴著口罩的男子，昨晚7時56分，提著裝有泥土攪拌水的桶子，迅速跑到餐廳門口，將門開啟後即朝水餃店內潑灑，所幸沒有波及顧客，而男子犯案過程不到10秒鐘，隨後跑回一輛白色小貨車離去。

    三峽分局警方指出，鶯歌尖山路一間水餃店，昨晚遭人潑灑泥土攪拌水，經了解後，店家懷疑與日前消費糾紛有關，已調閱周邊監視器影像，目前已掌握涉案車輛及2名嫌犯，正全力擴大追緝中，將朝恐嚇罪嫌偵辦。

    警方指出，對於任何暴力、妨害店家營業自由行為，必將追查到底、嚴加究辦，絕不容許違法行為破壞社會安寧。

    警方掌握涉案貨車及2名嫌犯，正全力追緝中。（記者陸運鋒翻攝）

    警方掌握涉案貨車及2名嫌犯，正全力追緝中。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播