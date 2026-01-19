為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國小女童拿千元大鈔買糖果 敏感繼母追問才知她遭鄰居叔叔性侵

    2026/01/19 10:15 記者顏宏駿／彰化報導
    陳男性侵2名女童，彰化地方法院審理後判處2年6月徒刑。（資料照）

    彰化縣陳男引誘鄰居2名女童到女童就讀的國小廁所性侵、猥褻，每次給予1000元當封口費，其中一名少女把千元鈔交給妹妹去雜貨店買東西，被繼母發現，追問之下才知遭隔壁叔叔侵犯。

    判決書指出，受害人的A女、B女均就讀國小，陳男與她們是鄰居關係，前年5月某日晚間，誘導A女與B女至鹿港鎮某國小公共廁所內進行猥褻，包括撫摸胸部、陰部，並以陰莖摩擦下體。過程中，兩女童輪流遭受侵犯，被告更以手指插入陰部等行為。事後，被告給予每人新臺幣1000元，要求保守秘密。

    其中一名女童把千元鈔交給妹妹去雜貨店買東西，引起繼母警覺，經追問後，女童吐露實情，隨即報警。警方調查發現，學校監視器畫面捕捉被告與女童進入廁所的影像，被告還被拍到用手勢（左手圈圈、右手食指插入）暗示2人前往廁所。

    被告犯後否認犯行，還辯稱繼母的錢失竊懷疑是他偷的，沒有證據，才對他報復，但法官認為不足採信，考量被告無前科、素行良好，但犯罪動機惡劣，利用鄰居關係受害者年幼同時侵犯兩人，情節嚴重，判處2年6月徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

