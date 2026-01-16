比利時籍女走沒斑馬線路口遭撞死 騎士過失致死判緩刑

胡姓騎士去年5月撞杜姓比利時女子，但杜女因為沒走斑馬線，為肇事主因，加上胡男也與家屬和解，以過失致死判5個月、緩刑2年。（示意圖）

胡姓騎士去年5月撞死杜姓比利時籍女子，杜女送醫1個多月不治，由於杜女行走的地方沒斑馬線，她穿越馬路疑似要走上安全島時也沒注意左右來車，是肇事主因，台南地方法院本依過失致死判胡男5月、緩刑2年。

胡男去年5月9日早上騎普通重型機車沿東豐路往東區方向騎，行經東豐路191巷口時發生意外，這處未劃設行人穿越道的交叉路口，應該隨時注意車前狀況，遇行人時要暫停讓行人先行通過，但胡男沒有。

請繼續往下閱讀...

另外，杜女當時從巷子出來，要步行穿越東豐路，也疏未注意左右來車就通行，胡男見狀已閃避不及而撞擊，造成杜女頭部右側硬腦膜下出血、胸腹部多處創傷等傷害，雖然成大醫院就在旁邊，但送院急救後，仍在去年6月死亡，檢方相驗後偵辦起訴。

量刑部分，法院指出胡男肇事後停留現場等待員警到場，並在員警發覺前承認為肇事人，依自首規定減刑。另依車禍鑑定意見，法院採認杜女穿越時未注意左右來車為肇事主因，胡男未注意車前狀況為肇事次因，並記載胡男已與被害人家屬達成和解。

法官也審酌胡男犯後坦承犯行、態度尚可，考慮他從事塑膠產業業務、月收入約4萬元，已婚且需扶養1名未成年女兒等情狀，判處5月徒刑，可以易科罰金以1000元折算1日，加上他與家屬和解並取得原諒，宣告緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法