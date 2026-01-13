海巡署貫徹「人人皆飛手」政策 署長張忠龍考取無人機證照

海巡署署長張忠龍練習操控模擬機。（記者邱俊福翻攝）

海巡署為貫徹海洋委員會主委管碧玲提出的「人人皆飛手」政策，署長張忠龍、副署長許靜芝身先士卒，以實際行動展現推動科技偵巡輔勤轉型的決心，分別於本月與去年12月通過考核，獲得交通部民航局「無人多旋翼機基本級Ⅰ」無人機專業證照。

海巡署表示，透過「勤訓合一」的自主培訓模式，近3個月已培育超過200名合格飛手，預計今年培訓規模將擴大至1000人次；張忠龍強調，作為海巡指揮官，必須了解第一線同仁使用的裝備，才能制定最精準的戰術，而海巡首長取證，更傳遞「學習不分職級」的訊息，期許帶動全署考照熱潮，確保每一位海巡人員都能熟練運用科技裝備，提升執法效能。

海巡署並表示，面對日益嚴峻的地緣政治情勢及中國灰色地帶襲擾，自今年起，將分階段購置440架近、中、遠程無人機，全力建構「岸海空立體情監偵網」，這項「海空一體」的戰略，將無人機定位為不可或缺的「空中天眼」，結合海巡新造艦艇、紅外線熱影像與AI智慧辨識系統等科技設備，有效因應海域威脅、走私偷渡及救生救難等任務，確保國家主權及民眾安全。

