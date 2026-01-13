為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    海巡署貫徹「人人皆飛手」政策 署長張忠龍考取無人機證照

    2026/01/13 18:21 記者邱俊福／台北報導
    海巡署署長張忠龍練習操控模擬機。（記者邱俊福翻攝）

    海巡署署長張忠龍練習操控模擬機。（記者邱俊福翻攝）

    海巡署為貫徹海洋委員會主委管碧玲提出的「人人皆飛手」政策，署長張忠龍、副署長許靜芝身先士卒，以實際行動展現推動科技偵巡輔勤轉型的決心，分別於本月與去年12月通過考核，獲得交通部民航局「無人多旋翼機基本級Ⅰ」無人機專業證照。

    海巡署表示，透過「勤訓合一」的自主培訓模式，近3個月已培育超過200名合格飛手，預計今年培訓規模將擴大至1000人次；張忠龍強調，作為海巡指揮官，必須了解第一線同仁使用的裝備，才能制定最精準的戰術，而海巡首長取證，更傳遞「學習不分職級」的訊息，期許帶動全署考照熱潮，確保每一位海巡人員都能熟練運用科技裝備，提升執法效能。

    海巡署並表示，面對日益嚴峻的地緣政治情勢及中國灰色地帶襲擾，自今年起，將分階段購置440架近、中、遠程無人機，全力建構「岸海空立體情監偵網」，這項「海空一體」的戰略，將無人機定位為不可或缺的「空中天眼」，結合海巡新造艦艇、紅外線熱影像與AI智慧辨識系統等科技設備，有效因應海域威脅、走私偷渡及救生救難等任務，確保國家主權及民眾安全。

    海巡署署長張忠龍操控模擬機。（記者邱俊福翻攝）

    海巡署署長張忠龍操控模擬機。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播