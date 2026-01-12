為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉市祭防災4箭 首編1000萬元補助公寓大廈消防設備維護防災

    2026/01/12 12:14 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市消防局今在嘉義城隍廟舉行公益捐血，城隍廟、義消大隊等熱血響應。（記者王善嬿攝）

    嘉義市消防局今在嘉義城隍廟舉行公益捐血，城隍廟、義消大隊等熱血響應。（記者王善嬿攝）

    去年香港宏福苑大火釀嚴重死傷，震驚國際，嘉義市政府消防局在119消防節前夕舉辦公益捐血活動，今年並編列預算總計1036萬9000元施行「防災補助4支箭」政策，包含首次編列1000萬元的「集合式住宅消防安全設備維護修繕補助專案」，針對興建超過21年的6層樓以上公寓大廈，提供消防安全設備維護修繕補助，補助比例最高25%，提升社區整體防火防災能力。

    嘉義市消防局結合高雄捐血中心、義勇消防大隊、嘉義城隍廟、餐飲業者、書法團體、中醫診所舉辦「119消防節祈福暨公益捐血」活動，祭出贈送鯛魚燒等好禮，號召民眾挽袖捐血，預計捐血量300袋血。

    捐血中心表示，目前O型血液庫存偏低，且即將邁入農曆春節，呼籲民眾踴躍捐血，在農曆年前達成募集6萬5000袋血液目標，幫助醫院病友可以回家過年。

    市消防局長郭立昌說，今年規劃「防災補助4支箭」，包括「外掛式瓦斯爐自動關閉器」全額補助安裝、「安裝不當燃氣熱水器遷移或更換補助」預防一氧化碳中毒、尚未裝置火警自動警報設備住所提供「安裝住宅用火災警報器補助」、「集合式住宅消防安全設備維護修繕補助專案」，總經費1036萬9000元。

    郭立昌說，今年新增的「集合式住宅消防安全設備維護修繕補助專案」，嘉義市是全台補助比例最高縣市，只要是2005年12月31日前取得使用執照的6層樓以上，可由管理委員會向消防局申請。

    郭立昌說，嘉市已培訓1400多名防災士，今年預計再培訓400名防災士，教導民眾防災知識，追加減預算案今送嘉義市議會審查小組聯席審查會議審查，並將在東、西區公所成立防災協助中心，天然災害發生時，區公所將啟動收容安置工作。

    多名消防、義消弟兄捐血助人。（記者王善嬿攝）

    多名消防、義消弟兄捐血助人。（記者王善嬿攝）

    嘉義市消防局副局長李宗儒響應捐血。（記者王善嬿攝）

    嘉義市消防局副局長李宗儒響應捐血。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播