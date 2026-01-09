國小代課男老師緊抱強吻女童 判刑3年8月

汪姓國小代課男老師緊抱並強行親吻女學童，被依強制猥褻罪判刑3年8個月。示意圖。（資料照）

屏東縣某國小汪姓代課男老師，假借送吊飾將班上9歲女學童帶進儲藏室後，以雙臂緊抱並強行親吻女童，令女童飽受驚嚇，女童班導師及校方獲悉後決定依法通報，檢方調查相關事證後依妨害性自主罪嫌起訴汪男，雖汪男矢口否認犯行，但屏東地院並不採信，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判刑3年8個月，可上訴。

汪男應訊時說，2023年他擔任學校代課教師期間，該女童是班級小助理，會在課前將東西先準備好，因表現好，才想送她吊飾，但學生陸續進教室，怕其他學生看到會覺得老師偏心而影響上課，才選在視聽教室後面放桌椅的倉庫把吊飾送給女童，他絕對沒有緊抱及親吻女童。

女童則說，老師拿鑰匙把小房間打開進去後，就拿吊飾給她，並把她抱住，問她喜不喜歡那個禮物，還問她喜不喜歡老師，老師接著就親她臉頰，跟她說不要告訴別人，她覺得不舒服、很緊張、害怕，事後有跟同學講，她不想上課，因為老師抱她、親她，她有哭，同學就去跟課輔老師說這件事。

屏東地院認為，汪男即便為避免贈送女童吊飾時引發其他學生吃醋干擾上課，大可叫至老師辦公室私下贈送，實無理由在四下無人、平時上鎖的視聽教室儲藏室內送禮，與一般師生互動常情有違，檢視女童師長、同學說詞及女童事後身心狀況，汪男所辯不足採，汪男利用女童年幼單純、乖巧順從個性，以送禮為由，帶至視聽教室儲藏室內，強行擁抱及親吻女童臉頰，實屬不該，且犯後矢口否認犯行、毫無悔意，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判刑3年8個月。

