為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    錄到妻與鄰居車震反被告 人夫正當蒐證判無罪

    2026/01/09 08:41 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義一名男子懷疑妻子與鄰居有染，某天深夜趁妻子外出隨後跟車，目擊妻子與鄰居在鄉野道路間「車震」，上前持手機錄下2人衣衫不整影像，鄰居不甘隱密活動被竊錄，反告該男子涉犯妨害秘密罪，嘉義地方法院法官認為，被告男子不是無故竊錄，為維護配偶權以平和方法蒐證，具正當理由，一審判無罪，可上訴。

    男鄰居主張，他在車內的活動屬於非公開活動，被告男子持手電筒特意用光源照射，拍到他的生殖器，屬於竊錄行為。

    被告男子辯稱，是在男鄰居知道的情形下照車內並錄影，不是暗中拍攝，且錄影僅1至2分鐘，確定妻子與對方出軌，就停止錄影。

    法官勘驗影片審理認為，男鄰居與人妻在車內活動非公開活動，案發時間在晚間11點多已屬深夜，附近少有建物也沒有路燈照明，為確保活動的隱密性、不易被外界窺探；被告男子拍攝時曾說「不信抓你們抓不到」，可見男鄰居知道但未同意其錄影。

    法官審酌，妨害秘密罪雖保障人民秘密通訊自由及隱私權，為兼顧基於正當理由拍攝、錄影他人活動、言論、談話或身體隱私部位之必要，俾免刑罰過苛，明列「無故」限制為構成要件，被告男子為蒐集侵害配偶權相關證據持手機錄影，非無故錄影具法律上正當理由，錄製的2部影片時間約數十秒，侵害手段輕微、平和，判決無罪，影像紀錄不予沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播