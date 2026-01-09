錄到妻與鄰居車震反被告 人夫正當蒐證判無罪

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義一名男子懷疑妻子與鄰居有染，某天深夜趁妻子外出隨後跟車，目擊妻子與鄰居在鄉野道路間「車震」，上前持手機錄下2人衣衫不整影像，鄰居不甘隱密活動被竊錄，反告該男子涉犯妨害秘密罪，嘉義地方法院法官認為，被告男子不是無故竊錄，為維護配偶權以平和方法蒐證，具正當理由，一審判無罪，可上訴。

男鄰居主張，他在車內的活動屬於非公開活動，被告男子持手電筒特意用光源照射，拍到他的生殖器，屬於竊錄行為。

被告男子辯稱，是在男鄰居知道的情形下照車內並錄影，不是暗中拍攝，且錄影僅1至2分鐘，確定妻子與對方出軌，就停止錄影。

法官勘驗影片審理認為，男鄰居與人妻在車內活動非公開活動，案發時間在晚間11點多已屬深夜，附近少有建物也沒有路燈照明，為確保活動的隱密性、不易被外界窺探；被告男子拍攝時曾說「不信抓你們抓不到」，可見男鄰居知道但未同意其錄影。

法官審酌，妨害秘密罪雖保障人民秘密通訊自由及隱私權，為兼顧基於正當理由拍攝、錄影他人活動、言論、談話或身體隱私部位之必要，俾免刑罰過苛，明列「無故」限制為構成要件，被告男子為蒐集侵害配偶權相關證據持手機錄影，非無故錄影具法律上正當理由，錄製的2部影片時間約數十秒，侵害手段輕微、平和，判決無罪，影像紀錄不予沒收。

