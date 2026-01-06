新北中和工廠大火 1員工逃生不及成焦屍

新北中和一間鐵皮營造工廠今早發生火警，警消獲報趕抵時，營造廠房已全面燃燒且延燒至隔壁2間廠房。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和區民享街一間鐵皮營造工廠今天（6日）上午7時許發生火警，警消獲報趕抵時，廠房已全面燃燒，且延燒至隔壁2間廠房，消防人員射水灌救，火勢約1小時後撲滅，但平時睡在營造廠內的黃姓廠長失聯，經出動大型機具開挖，黃男疑似逃生不及，尋獲時已成焦屍，起火原因仍待釐清。

警消表示，起火的廠房主要是做營造及裝潢，今早7時26分接獲報案趕抵現場時，廠房就已經全面燃燒，火勢迅速延燒隔壁倉儲及汽車修護廠，現場陸續出動各式消防車55輛、救護車4輛及消防人員138人灌救，火勢於7時48分控制、8時39分左右撲滅，燃燒面積約400平方公尺。

警消指出，現場透過關係人表示，營造廠黃姓廠長平時會睡在1、2樓間夾層，由於第一時間聯繫不上懷疑受困在裡面，經調閱監視影像後，火災發生時也沒有看見他跑出來，且貨車及機車都停放在現場。

警消說，火勢熄滅後，消防人員隨即進入到廠房內，持續灑水降溫，並將廠房鐵門破壞後，先將裡面的車輛拖離，再將鐵皮逐一掀起，經出動大型機具開挖搜尋後，於上午10時49分搜尋到黃姓失聯者，但已經死亡成焦屍，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查。

