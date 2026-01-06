為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    都坐計程車去吃燒烤了 沒堅持下去酒駕自撞

    2026/01/06 10:06 記者洪臣宏／高雄報導
    男子酒駕自撞電線桿。（民眾提供）

    男子酒駕自撞電線桿。（民眾提供）

    高雄市今（6）日凌晨1時40分發生一起自撞車禍，54歲張姓男駕駛身體多處受傷送醫，警方初步調查，男子酒測值超標，依法送辦。據了解，男子與友人坐計程車去吃燒烤，席間把酒言歡，他曾想找代駕，卻因一時思慮不慎鑄錯。

    前鎮分局一心所凌晨1時40分許獲報於英明路發生一起交通事故，員警立即趕赴現場管制處理避免二次事故發生。

    經了解，張男駕駛轎車沿英明路西往東行駛，右轉英義街時碰撞路旁電線桿肇事，張男手腳多處擦挫傷及左肩骨折，自行脫困，巨大撞擊聲驚醒附近住戶報警，由119救護人員送醫救治，尚無生命危險。

    張男酒測值0.35mg/L，警方除依據道路交通管理處罰條例第35條舉發外，將依違反公共危險罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

    據了解，張男開車到友人家會合，大家一起坐計程車到民生路燒烤店飲酒，餐後坐計程車回到友人家時，他曾一度想找代駕，最後疑因僥倖心態作罷，結果吃上官司又遭罰款，他相當懊惱。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    男子自撞電線桿，受傷送醫。（民眾提供）

    男子自撞電線桿，受傷送醫。（民眾提供）

