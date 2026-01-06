高雄心衛之狼事件首度發聲 陳其邁：檢討制度缺漏、補強

針對高雄心衛之狼事件，陳其邁痛批何員行為非常不應該。（記者王榮祥攝）

高雄心衛之狼事件引起議論，藍營為此震怒，喊話市長應道歉、衛生局長應下台!市長陳其邁今沉重指出，這事件不僅是對被害者傷害，也是對社安網工作夥伴的重大打擊，已要求衛生局、社會局負起完全責任，針對制度缺漏與補強作完整檢討。

陳其邁表示，案發後第一時間，衛生局立刻對於該案採取嚴查嚴辦、同時保護當事者（被害者），並積極配合檢方偵辦。

他認為何員的事件，不僅是對被害者的傷害，更是對社安網工作的工作夥伴，是一個非常大的打擊，社安網本意就是要協助社會弱勢、保障權益，何員的行為嚴重違反專業倫理，也衝擊社會對社安網的信賴，非常非常不應該。

他進一步提到，事件發生後，高市衛生局、社會局，充分跟同樣是社會安全網的警察機關充分合作，把相關案件詳細釐清，同時保護被害者避免二次傷害立場，全力補足社安網漏洞。

陳其邁強調，已要求衛生局、社會局務必痛定思痛，痛加檢討，檢視社會安全網是不是還有一些漏洞須補齊，在這幾個月期間，除配合檢方偵辦外，更重要的是外部專家、監督機制、及資安漏洞等，全力把社安網建立得更完整，還要記取這次教訓，不要再發生類似狀況。

陳其邁說，已要求衛生局、社會局負起完全責任，找出制度缺漏，把所有制度作完整檢討。

