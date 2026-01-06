為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南市警破槍砲案 起獲罕見卡片型折疊手槍

    2026/01/06 09:47 記者王涵平／台南報導
    南市刑大起獲1把手機型手槍。（記者王涵平翻攝）

    南市刑大向上溯源一件2024年的槍砲案，與白河警分局組成專案小組，去年12月底前往善化將陳嫌、官嫌查緝到案，起獲非制式卡片型手槍1支、手機型手槍1支、霰彈槍子彈2顆等，罕見的卡片型槍枝外型乍看為薄型卡片盒及蘋果牌手機，經摺疊展開後成為1把手槍，可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝。訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，將深入追查槍枝來源及流向。

    警方去年11月底查獲陳姓男子（70年次、仁德區人、有毒品前科）有1外觀宛如iPhone手機的物品，起初誤以為是玩具，經細心檢視發現該物可摺疊展開，進一步檢視後赫見板機、彈室、撞針等完整槍枝結構，確認為具殺傷力之改造手槍。擴大溯源追查槍枝來源，鎖定官姓男子（66年次、仁德區人、有毒品及槍砲前科，因槍砲案目前在監服刑），於去年12月底借訊官嫌，釐清槍枝來源。據了解，官嫌係透過網路購買「摺疊手機造型玩具槍」後自行改造槍枝再轉售牟利，每支獲利約2至5萬元不等，改造行為約自5年前開始。

    警方指出，改造手槍外型高度仿真手機，具備隱蔽、易攜帶及高度迷惑性，對執法人員與社會大眾安全構成極大威脅，將持續擴大追查是否仍有其他改造槍枝流向市面，並澈底追溯改造及販售源頭。

    南市刑大起獲1把手機型手槍。（記者王涵平翻攝）

    南市刑大與白河警分局組成專案小組，將陳嫌查緝到案。（記者王涵平翻攝）

    南市刑大起獲1把手機型手槍。（記者王涵平翻攝）

