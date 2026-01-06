外籍漁工澎湖外海斷指漏夜救援 馬公青灣漁船擱淺清晨脫險

外籍漁工船上作業斷指，由澎湖海巡隊馳援救回送醫。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海域昨（5）日雙救援，海上作業不慎斷指的外籍漁工，由澎湖海巡隊馳援救回，漁船也遵循澎湖區漁會總幹事顏德福呼籲，採「對開」方式進行接駁，爭取黃金醫療時間；另一艘擱淺於馬公青灣海域漁船，今（6）日清晨順利脫險。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區調查指出，5日下午4時48分接獲民眾報案，稱澎湖西嶼橫礁籍「億號」漁船於七美西南55浬處，船上1名印尼籍漁工因作業不慎致腳指斷裂，巡防區除通報空勤總隊派遣直升機吊掛後送，並派遣第八（澎湖）海巡隊線上PP-10091巡防艇緊急前往指定海域協處。

請繼續往下閱讀...

晚間6時35分空勤直昇機抵達「億」船上空，進行傷患吊掛救援任務，現場評估因海象不佳無法順利執行吊掛作業，第十三巡防區指揮部遂請10091艇持續執行傷患後送，同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。10091艇於晚間7時27分抵達指定海域，與對開「億」船會合，順利將病患接駁上艇後，隨即航返馬公港，並於深夜10時25分交由消防局救護車送往衛福部澎湖醫院就醫。

至於在青灣南海域觸礁擱淺的「雙」號漁船，經澎湖縣政府消防局與救難協會聯繫，由救難協會人員駕駛船艇到達事故海域後，立即著裝下水協助船體定錨，並於船底兩側架設保麗龍浮具防護後，凌晨漲潮時段，由其他船隻拖帶脫困，由友船拖帶往馬公港。

青灣海域擱淺漁船，清晨漲潮由友船拖帶脫困。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法