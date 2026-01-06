新北中和今早火警飄濃煙 鄰近2校恐影響上課

新北市中和區民享街一處鐵皮工廠發生火警，冒出濃濃黑煙。（記者賴筱桐攝）

新北市中和區民享街一處鐵皮工廠今天上午7點多發生火災，許多民眾從住家就能看到黑煙往上竄，由於事發地點鄰近自強國中、自強國小，正值上學時間，校門口人潮眾多，周遭飄散濃厚煙味，家長憂心空氣品質不佳，恐影響孩子上課。

新北市消防局獲報，上午7點26分中和區民享街285號，現場1層鐵皮工廠冒出火煙，派遣45輛車、85人前往搶救，該處地點為倉庫用途，7點48分火勢侷限，無人受傷受困，初估燃燒面積400平方公尺。

上午7點40分，許多家長送孩子上課，從遠處就看到有大量黑色濃煙冒出，不禁好奇詢問「發生什麼事情？」並拿起手機紀錄，接著一輛輛消防車和救護車呼嘯而過，警報聲不斷響起，周邊交通一度堵塞，警方也到場實施交通管制，提醒民眾改道、不要圍觀。

家長說，火場距離學校不遠，附近一直聞到燒焦的煙味，擔心空氣品質不佳，影響孩子上課。

環保局發布通知，因中和區民享街發生火警，今日風速微弱，擴散條件不佳，可能產生空氣污染或異味影響，請下風處民眾留意，經模擬主要可能影響範圍為新北市中和區、板橋區、永和區、土城區及台北市萬華區，並提醒民眾外出戴上口罩，加強呼吸防護，住家關上門窗，待火勢撲滅後再開窗。

中和民享街一處鐵皮工廠發生火災，地點鄰近學校，濃煙恐影響孩子上課。（記者賴筱桐攝）

