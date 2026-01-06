會計師捐動力外骨骼 助新竹消防山域救援

竹北市勤耀聯合會計師事務所會計師陳雅貞（左1），捐贈全國首具消防救災用 Hypershell X Ultra動力外骨骼1組，提供新竹縣政府消防局投入山域搜救使用。（新竹縣消防局提供）

竹北市勤耀聯合會計師事務所會計師陳雅貞，有感於消防人員執行救災任務的辛勞，捐贈全國首具消防救災用 Hypershell X Ultra動力外骨骼1組，提供新竹縣政府消防局投入山域搜救使用，由消防局長陳中振代表受贈，並回贈感謝狀，感謝其善心義舉，引進新科技裝備，提升消防救災能量。

陳雅貞表示，當初詢問消防弟兄「目前最缺乏的是什麼裝備」，得知五峰鄉花園小隊經常參與山域搜救勤務，長期有購置動力外骨骼的需求，但因價格高昂且全台尚無消防單位實際採購，不確定實際成效，因此遲遲無法下手。既然第一線弟兄有需求，她決定主動捐贈，期盼能為消防救災帶來實質幫助。

五峰消防分隊分隊長黃健原表示，Hypershell 原為運動用途的動力外骨骼，可有效增加使用者下肢力量、提升行進效率並降低疲勞感，且具多種模式可依任務需求切換。平均心率可降低約42%、體力消耗減少約39%，單顆電池行走續航力可達30公里。日前剛完成設備測試，即遇霞客羅古道發生民眾百米墜落事故，動力外骨骼立即派上用場，成功節省約40分鐘救援時間，並順利將傷者救出。

消防局長陳中振指出，新竹縣山區登山景點眾多，登山活動頻繁，山域事故救援難度高、耗能大。動力外骨骼的導入，能有效提升消防人員執行山域搜救任務時的行動力與安全性。感謝陳雅貞會計師拋磚引玉，引進創新科技裝備，消防局未來也將評估編列預算採購，期盼有更多創新裝備投入救災，為消防人員與民眾生命安全提供更完善的保障。

