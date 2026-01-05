一日雙救援！澎湖行船三分險 漁船觸礁擱淺、外勞斷指搶救

澎湖籍漁船觸礁擱淺，必須等待漲潮才有機會脫困。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖海域分為內外海，外海深不可測，內海卻是暗礁林立，因此自古流傳「行船三分險」，今（5）日分傳漁船擱淺、外籍漁工作業不慎斷指，分由澎湖縣救難協會、空勤直升機及澎湖海巡隊馳赴現場救援。

澎湖縣政府消防局調查指出，今（5）日下午3時35分接獲第十三巡防區轉報，1艘雙字頭號漁船，在青灣南海域觸礁擱淺，請澎湖縣政府消防局協助聯繫救難協會前往拖救。經消防局指揮中心與該船船長、救難協會聯繫，通盤瞭解現場狀況、協調拖救事宜。

澎湖救難協會立即召集人員出勤，由理事長陳志達率成員孔偲齊、吳健明、洪協泰共4人前往現場實施救援，消防局第一大隊及澎南分隊共計出動3車5人前往協助。救難協會人員駕駛船艇到達事故海域後，立即著裝下水協助船體定錨，並於船底兩側架設保麗龍浮具防護，後續將俟明（6）日凌晨漲潮時段，再由其他船隻拖帶，期以協助脫困。

另外，西嶼橫礁漁船億字頭號漁船，今日在七美西南海域台灣淺堆作業、捕捉「白金」土魠時，其間浮球網具在操作過程中，意外卡住船上1名外籍漁工，3艘在旁作業的漁船友船聞訊，趕赴現場支援，合力切斷漁網，並中止作業，將受傷斷指漁工搶救上船，等候直升機救援。後因風浪過大，無法進行空中吊掛，改由海巡艦艇前往，將受傷漁工帶回馬公急救。

