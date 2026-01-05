為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    新北柯粉不滿高院裁定 留言「3把刀」恐嚇法官 被判刑4月

    2026/01/05 19:36 記者張文川／台北報導
    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    去年9月5日台北地院裁定涉京華城等弊案的前台北市長柯文哲以7000萬元交保，柯8日辦保獲釋，但檢方抗告成功，高等法院同12日裁定發回更裁；新北市永和區挺柯的許姓男子，同日竟在網路社群Threads留言恐嚇高院審判長遲中慧「讓遲中慧7天後再回家」（頭七之意），高院政風室報案，檢警查出是許男所為；新北地院日前依恐嚇危害安全罪將許男判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

    判決指出，許男熱衷政治，他與高院法官遲中慧素昧平生，僅因遲中慧是受理柯文哲羈押抗告案件的審判長，竟基於恐嚇危害安全的犯意，於去年9月12日在Threads社群，留言稱「讓遲中慧7天後再回家（三把刀圖案）」，並附上1張圖片記載，高院分案抽中的審判長，以及去年8月駁回柯延押2個月的抗告案審判長，都是遲中慧。

    遲中慧輾轉看到許男的網路留言後，深恐生命、身體安全遭受威脅危害，透過高院政風室向警方報案，新北地檢署指揮永和警分局偵辦，循線查出是許男所為，許男被通知到案後自白認罪，檢方依恐嚇危安罪起訴，聲請簡易判決。

    新北地院審理後認為，民主的可貴在於每個人在公共事務上，均得發表自己想法或意見，但自由並非毫無限制，個人自由的行使，應以避免他人權益遭受侵害為界限。

    法官指出，許男與該法官互不相識，卻在公開的社群媒體上發表恐嚇法官的言論，客觀上足以使人心生恐懼，逾越法律規範的界線，現今網際網路發達，許男所為極可能引起他人仿效，對社會秩序造成嚴重不良影響，所為顯有不當。

    法官考量大學學歷的許男，於警詢之初雖否認犯罪，但坦認留言的客觀事實，偵查時也已承認犯罪，態度尚可，量處4月徒刑，得易科罰金12萬元。

