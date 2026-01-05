為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    機車出加油站直接左轉被撞 草屯87歲嬤卡公車底雙腿骨折

    2026/01/05 19:41 記者陳鳳麗／南投報導
    阿嬤騎士和機車卡在直行公車底下，民眾想幫忙拉出，行人則趕緊打119。（民眾提供）

    阿嬤騎士和機車卡在直行公車底下，民眾想幫忙拉出，行人則趕緊打119。（民眾提供）

    草屯鎮發生一起驚悚車禍！87歲女騎士從市區加油站出來後直接左轉，對向直行客運閃避不及直接撞上，阿嬤下半身與機車車輪卡進客運底盤動彈不得，經消防隊救援才將她拉出送醫，她卡在客運底盤下約20分鐘，雙腿骨折緊急送醫開刀。目擊民眾紛紛呼籲，多注意家中老人騎車安全。

    該起車禍發生在上午10點半左右，李姓阿嬤騎機車，草屯鎮中正路的加油站出來，過中正路草屯往台中方向路口，直接左轉到對向，後方1部直行全航客運，根本來不及閃避而撞上，發出巨大碰撞響聲，阿嬤下半身連帶機車車輪就卡進客運底盤，她意識清楚，用手拍打客運車，示意司機下來。當時有行人停下趕緊打119，路邊店家也有人衝出來幫忙。

    現場多人想把阿嬤拉起來，但因雙腿卡在底盤下完全無法移動，等到消防分隊救援人員到場，利用工具和人力才將阿嬤移出來，由救護車送醫急救；阿嬤雙腿骨折，所幸無生命危險。

    有民眾將車禍影像PO到地方臉書社團「草屯人」，提醒民眾小心家中老人騎車安全問題，不少網友留言稱路上有不少「移動神主牌」，不只老人家，也有年輕人根本從支線直接衝出來或轉彎，市區好幾個路口都有類似情況，真的讓人心驚膽跳。

    87歲阿嬤騎士（紅圈處）從加油站出來。（民眾提供）

    87歲阿嬤騎士（紅圈處）從加油站出來。（民眾提供）

    阿嬤越過中正路直接左轉到對向車道。（民眾提供）

    阿嬤越過中正路直接左轉到對向車道。（民眾提供）

    後方全航客運來不及閃避，與機車撞擊。（民眾提供）

    後方全航客運來不及閃避，與機車撞擊。（民眾提供）

    圖
    圖
