BMW屏市彎道失控轉一圈半撞住家 2人棄車落跑

紫色BMW轎車撞住家後，駕駛竟把車子停在屏市自由路中央落跑。（屏東警分局提供）

屏東市自由路一處彎道今（5）日凌晨發生一起離奇車禍，一部BMW轎車失控打滑，轉了一圈半後車尾撞進路邊住宅，造成門前貨車、重機及大門受損，駕駛隨後將車開出停放在自由路中央後，和副駕乘客共2人棄車落跑，看起來頗為跪異。

屏東警分局表示，今（5）日凌晨2時許，屏東市自由路段發生交通事故，一輛自小客車沿自由路外側車道南往北行駛時，駛出道路邊線，撞擊停放在一處住宅門前的大型重型機車及租賃小貨車，造成住宅大門受損，肇事駕駛隨後棄車逃逸。警方獲報後到場處理並調閱監視器畫面，目前已掌握車主身分，正積極查緝到案說明，以釐清事故責任。

從監視器影像可發現，該輛肇事的BMW轎車，在彎道處不知何故失控，接著轉了一圈半，車屁股撞進住宅騎樓，然後馬上又開出來，回到馬路上，最後車子竟然橫停在自由路快車道上，2人分別從駕駛座、副駕打開門，快速跑到對向車道沿著路邊離去，最後不知去向，行徑十分詭異。

警方呼籲，駕駛人發生事故應留在現場報警處理，切勿肇事逃逸，以免觸法並加重法律責任。

BMW轎車撞到住宅門前的貨車，也導致大門受損。（屏東警分局提供）

