澎湖「老張燒餅」災損慘重 縣長慰問打氣

北辰市場網紅名店老張燒餅店菓葉基地，慘遭祝融肆虐。（圖由澎湖縣政府提供）

在北辰市場網紅名店「老張燒餅」，日前於湖西菓葉基地備料時，因不慎引發火災，導致工作基地付之一炬，生財器具及原料全數燒毀，損失慘重。縣長陳光復今（5）日專程前往現場關懷慰問，除表達關心與鼓勵外，並致贈慰問金，盼協助其度過難關、早日重拾生活步調。

陳光復表示，張姓業者傳承其老丈人手藝，1995年在北辰市場辛勤打拚，以傳統手作方式製作各式早餐點心，不僅堅守品質，更用心對待每一位顧客，是在地民眾熟悉且信賴的好味道更是網紅名店，不少觀光客慕名而來。此次意外突如其來，對其生計造成重大衝擊，縣府除及時關懷外，也將持續關注後續需求，盼能減輕其負擔。

陳光復也立即請鄉公所清潔隊協助張姓業者，先行清運災損現場外圍垃圾，避免因風勢造成垃圾飛散，影響周邊居民生活；至於現場內部較大型廢棄物，亦已指示環保局後續協助，加速災後環境整理與復原。

另外，陳光復也鼓勵張姓業者保持信心，社會的溫暖與支持始終都在，期盼他能早日走出低潮，未來再度回到熟悉的攤位，繼續為民眾及觀光客帶來溫暖人心的美味早餐。張姓業者在北辰市場經營「老張燒餅」多年，販售韭菜盒、高麗菜餅、燒餅、蔥油餅、煎包等多樣傳統手作小吃，口味樸實、價格實在，深受顧客喜愛。

澎湖縣長陳光復致贈慰問金，給張姓業者實質補助及加油打氣。（圖由澎湖縣政府提供）

