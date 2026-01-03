為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    全台氣溫驟降 昨日34人OHCA送醫

    2026/01/03 12:19 記者鄭景議／台北報導
    全台受強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降。（資料照）

    全台受強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降，消防署統計昨日共接獲34件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）救護報案。消防署指出，氣溫劇烈變化容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如果發現身體不適應立即尋求醫療協助。

    根據消防署昨日統計數據，隨著冷氣團南下，全台各地清晨起明顯轉冷，從凌晨至深夜為止，全台非創傷性送醫案件中共有34人到院前已無生命跡象。雖然OHCA案件的成因多元，並不一定直接死於寒害，但醫學專家提醒，低溫環境會導致血管收縮、血壓升高，對患有高血壓或心臟病的病患具備高度風險。

    消防署表示，昨日全台各縣市消防人員接獲通報後，均第一時間趕抵現場進行急救並送往醫院。救護人員提醒，清晨起床與深夜入睡是身體最需要適應溫差的時段，建議長輩起床前先在床上活動肢體暖身，出門則應佩戴帽子及圍巾保護頭部與頸部，避免風寒直吹。

    警方與消防單位呼籲，除了自身保暖外，民眾使用電暖設備時應注意用電安全並保持空氣流通，以防止一氧化碳中毒。如果出現胸悶、心悸、呼吸不順或手腳發紫等疑似心血管疾病徵兆，應儘速撥打一一九救護專線。全台各級警消單位也將持續加強巡邏與待命，確保在低溫氣候中即時守護民眾安全。

