    社會

    台中親親戲院前3車碰撞！男騎士閃迴轉休旅車重摔 命危送醫搶救

    2025/12/26 21:04 記者許國楨／台中報導
    車禍發生於台中市北區親親戲院前北屯路、梅亭街口。（民眾提供）

    台中市北區親親戲院前北屯路、梅亭街口，今天傍晚有輛休旅車在路口迴轉，與直行女騎士碰撞，後方男騎士閃避不及，重摔在地，失去生命跡象，送醫搶救。

    車禍發生傍晚5點40分左右，38歲陳姓男子開車沿北屯路行駛，行經路口時迴轉往健行路方向，與北屯路同向直行21歲沈姓女騎士碰撞，後方約50歲男騎士緊急閃避，重摔在地，倒臥車道。

    消防人員獲報趕抵發現，男子大量失血，已失去呼吸心跳，緊急急救後送中國醫藥大學附設醫院。沈女手腳多處擦挫傷，意識清楚，坐在路邊接受救護人員包紮。

    現場有輛營業大貨車臨停路邊，經查並未與事故車輛發生碰撞，駕駛也配合警方調查。相關駕駛現場酒測，均無酒駕；男騎士傷重無法配合施測，已報請台中地檢署檢察官核發血液檢測鑑定許可書，續依檢測結果及蒐證資料釐清肇事責任。

    第二分局長鍾承志提醒，轉彎或迴轉車輛應確實停讓直行車輛，再次確認左右後方來車後再行駛，行經路口務必減速慢行、保持安全距離，避免臨時變換車道，呼籲用路人遵守交通規則、互相禮讓，共同守護行車安全。

    警方到場處理。（民眾提供）

