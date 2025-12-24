為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中斜槓「雞頭」現形記！載傳播妹掩護販毒 兩頭跑忙翻下場慘

    2025/12/24 15:05 記者許國楨／台中報導
    警方當街逮捕涉嫌販毒張男。（警方提供）

    警方當街逮捕涉嫌販毒張男。（警方提供）

    台中市張姓男子是俗稱「雞頭」或「馬伕」的皮條客，平日除載送旗下多名傳播妹坐檯陪酒，更以此為掩護販毒，標榜「一條龍」、「一通電話到你家」服務被盯上，台中市刑大獲報，今年7月間收網抓人，查扣市價約15萬元毒品，張被依毒品罪送辦，檢方近日偵結起訴，台中地院裁定接押。

    經查，張姓男子（38歲）之所以為成為警方鎖定的焦點，原因出在他不僅是皮條客，更兼差販毒，號稱「一通電話到你家」的私密服務，讓他成為大台中地區的「斜槓高手」，張男平日負責載送旗下7、8名傳播小姐到指定地點坐檯陪客，卻以此做為掩護，趁空檔時竟暗中販毒甚至供應給旗下妹。

    台中市刑大偵二隊、第六分局西屯所今年間接獲情資，張男在販毒行徑上非常有「規模化」，他不僅標榜「一條龍」式服務，還善用通訊軟體接單，真正做到「宅配毒品到府」，今年7月展開收網行動逮人，當場查扣安非他命2包、K他命2包（重22.86公克）、毒咖咖啡包109包、依托咪酯4瓶、依托咪酯煙彈3顆、封膜機、酒精燈、磅秤、小冰箱1台及手機等證物，毒品初估市價約15萬元。

    張男被捕時坦承販毒手法，甚至形容自己就像「時間管理大師」，除載送小姐坐檯，也利用空檔處理毒品交易，工作滿檔卻仍「兼差」不休，顯示其行事井然有序，未料開張不到3個月，就遭警方一舉殲滅，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方聲押獲准並在近日偵結起訴，移審台中地院後，法院裁定接押。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方查扣大量毒咖啡包等贓證物。（警方提供）

    警方查扣大量毒咖啡包等贓證物。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播