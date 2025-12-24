台中斜槓「雞頭」現形記！載傳播妹掩護販毒 兩頭跑忙翻下場慘

警方當街逮捕涉嫌販毒張男。（警方提供）

台中市張姓男子是俗稱「雞頭」或「馬伕」的皮條客，平日除載送旗下多名傳播妹坐檯陪酒，更以此為掩護販毒，標榜「一條龍」、「一通電話到你家」服務被盯上，台中市刑大獲報，今年7月間收網抓人，查扣市價約15萬元毒品，張被依毒品罪送辦，檢方近日偵結起訴，台中地院裁定接押。

經查，張姓男子（38歲）之所以為成為警方鎖定的焦點，原因出在他不僅是皮條客，更兼差販毒，號稱「一通電話到你家」的私密服務，讓他成為大台中地區的「斜槓高手」，張男平日負責載送旗下7、8名傳播小姐到指定地點坐檯陪客，卻以此做為掩護，趁空檔時竟暗中販毒甚至供應給旗下妹。

台中市刑大偵二隊、第六分局西屯所今年間接獲情資，張男在販毒行徑上非常有「規模化」，他不僅標榜「一條龍」式服務，還善用通訊軟體接單，真正做到「宅配毒品到府」，今年7月展開收網行動逮人，當場查扣安非他命2包、K他命2包（重22.86公克）、毒咖咖啡包109包、依托咪酯4瓶、依托咪酯煙彈3顆、封膜機、酒精燈、磅秤、小冰箱1台及手機等證物，毒品初估市價約15萬元。

張男被捕時坦承販毒手法，甚至形容自己就像「時間管理大師」，除載送小姐坐檯，也利用空檔處理毒品交易，工作滿檔卻仍「兼差」不休，顯示其行事井然有序，未料開張不到3個月，就遭警方一舉殲滅，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方聲押獲准並在近日偵結起訴，移審台中地院後，法院裁定接押。

警方查扣大量毒咖啡包等贓證物。（警方提供）

