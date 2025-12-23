全台368鄉鎮成立防災協作中心 內政部：推動成立12支「原民特搜隊」

總統府今日召開「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」，內政部報告強調，全台368個鄉鎮市區成立公所防災協作中心。（總統府提供）

總統府今日召開「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」，內政部報告強調，全台368個鄉鎮市區成立公所防災協作中心，在策進作為上，也會持續透過城鎮韌性演習，驗證準備成效。2026年起，將運用韌性特別預算補助地方政府，協助公所防災協作中心建置防救災緊急維生設備和教育訓練，並推動成立「原民特搜隊」計12隊。

內政部報告彙整，關於「民力訓練暨運用」執行策略與成果包含；一、模擬實況落實演練。二、強化民力專業訓練。三、擴大防災士訓練推廣。四、建置公所防災協作中心。五、成立台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）。六、提升替代役訓用策進。

模擬實況落實演練方面，藉由3月27日台南全社會防衛實地演練，及2025城鎮韌性演習（11場、動員4.6萬人次），讓各類民力實際參與演練，檢視訓練及任務執行流程。可驗證平時訓練與運用成果，從中分析，即時檢討修正，2026演習轉型，精進軍民整合相關訓練。

強化民力專業訓練部分，有加強民防團隊緊急救護訓練，提升急救技能。培訓 替代役男取得EMT-1及防災士證照，提升救護和防災能力。民防團隊訓練達28萬人次。現役役男1萬1653人取得EMT-1、防災士、志願服務手冊等3項證照；備役役男EMT-1繼續教育訓練參訓9615人，防災士參訓1萬4240人。

擴大防災士訓練推廣方面，政府鼓勵非營利組織、宗教團體、寺廟、大樓社區管委會、保全人員、村里辦公室、替代役、計程車司機及國營事業員工等參與防災士訓練，提升防災觀念，並積極參與防救災工作；據統計，全台防災士已完成訓練達10萬9031人，已取得證照人數達9萬4102人。

另外，全台368個鄉鎮市區，已成立公所防災協作中心。主要是綜整地區人力資源及培力，規劃納入替代役人力應用，以利災時協助疏散撤離、避難收容及物資發放。

成立台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）部分，鼓勵關鍵基礎設施（特種防護團）、企業團體等成立T-CERT，提升災害發生時自助與互助能力。同時結合政府、地方組織與民間團隊，成為政府防救災重要夥伴。2024年起開始組建成立90隊，至2028年預計成立320隊。

提升替代役訓用策進上，備役役男完備編組訓練，並盤點支援部會需求與分配運用情形。現役役男於基礎、專業及在職三階段，建置自衛防護、緊急救護、防災避難、民防教育及協同演訓等5個模組訓練，通過後取得EMT-1、防災士、志願服務手冊等3項證照。

內政部報告並羅列七大策進作為，包括「持續加強演練，驗證準備成效」、「建構國際合作 促進訓練交流」、「落實地方整備 強化災時應變」、「提升動員效能 有效支援勤務」、「推動家戶整備 提升社會韌性」、「強化民眾意識 穩定社會秩序」、「強化訓練、裝備、演習 應對大規模襲擊事件」。

內政部指出，協請各地方政府及公所普發「台灣全民安全指引」至全國約980餘萬家戶，現已完成約680萬戶發放作業，並於今年底前與全國16縣市宮廟合作進行宣講，透過社區影響力，推廣全民安全觀念。

落實地方整備上，內政部提到，2026年起運用韌性特別預算補助地方政府，協助公所防災協作中心建置防救災緊急維生設備及教育訓練，並推動成立「原民特搜隊」計12隊，每隊至少10人以上，建構更具韌性部落防災網絡。

內政部強調，針對無差別攻擊事件，對於社會民心造成巨大衝擊，政府將統合警消各單位，並結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域或活動主辦單位保全人員，自裝備、訓練及演習強化危機應變能力，形成多層次社會安全防護網絡。

