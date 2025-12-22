為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    當年曾說一定挺身阻止鄭捷 勇士余家昶10年後兌現諾言讓網淚崩！

    2025/12/22 00:30 即時新聞／綜合報導
    民眾獻花悼念阻止惡徒張文的勇士余家昶。（記者王藝菘攝）

    27歲通緝犯張文19日在北車、中山商圈犯下震驚全國的隨機殺人案，首位被殺害的是57歲勇士余家昶，他不僅捨命攔阻張文，還破壞了張文一整箱汽油彈，阻止傷亡進一步擴大。余家昶的老友21日現身北車獻花，向余家昶敬禮致意；他透露，10多年前鄭捷事件發生時，余家昶就曾說如果他在現場一定會挺身制止，如今看到老友「兌現」自己的諾言，讓他感到敬佩，但又難過萬分。

    本身從事金融相關行業的余家昶，平時住在桃園，每天通勤到台北上班。案發當天，他搭乘捷運紅線來到台北車站，打算轉乘台鐵回家，沒想到在北捷台北車站內巧遇到張文，撞見張文在北車內丟擲煙霧彈、汽油彈製造混亂，余見到他的犯行，奮不顧身上前阻擋他點燃其他汽油彈，被張文揮刀攻擊受重傷，送醫搶救但仍不幸宣告不治。

    余家昶勇敢的行為曝光後，讓社會大眾為之動容，這兩天有不少民眾自發到事發地獻花悼念這位勇士。根據《民視新聞網》報導，余家昶年輕時當兵的同袍、相識30多年的老友林先生，21日也到北車獻花追悼，神色哀慟的對老友敬禮致意。

    林先生受訪時表示，余家昶平時就富有正義感，為人又幽默，2014年發生鄭捷事件時，余家昶就說如果是他遇到，一定會挺身阻止，沒有想到10多年後他真的「兌現」了諾言，林先生難過地說：「十幾年前講的話你今天實現了，可是我是覺得你也太……你已經不年輕了……。還是很感謝你啦，你的勇敢我們都記在心裡面。」

