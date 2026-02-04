與中國官媒砲口一致！ 黃國昌開轟谷立言 AIT直球回應了

中國官媒《環球時報》報導「AIT頻繁施壓島內引發不滿」；民眾黨主席黃國昌近日受訪時，則直接批評AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深」。（左取自環球網，右取自周軒臉書。本報合成。）

1.25兆國防特別預算持續遭藍白聯手封殺，美國在台協會（AIT）1月底表示，因撥款問題暫時停止定期更新；不過，在停更之前，AIT連發多篇文章，暗示通過預算的重要性，每篇貼文下方都有大量網友熱烈響應。沒想到，中國官媒《環球時報》卻引述台媒評論，報導「AIT頻繁施壓島內引發不滿」；民眾黨主席黃國昌近日受訪時，則直接批評AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深」。對此，AIT回應，尊重台灣的政治程序，並重申願意與立院對相關議題進行辯論。

《環球時報》2日報導指出「AIT頻繁施壓島內引發不滿」，報導引述《聯合報》、《中國時報》社論，批評AIT介入台灣政治，而台灣傻傻地接受他國強賣、硬塞的武器，軍工產業也再次被美國綁架。

《聯合報》今日刊登專訪黃國昌對於軍購關稅看法，黃國昌在專訪中直接批評谷立言「介入台灣的內政太深了」，不但稱谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣，甚至還稱谷立言的態度跟華府落差很大。

立委王定宇今日在臉書發文，貼出《環球時報》該篇報導，並表示：「朋友在乎你家的安全，朋友願意為你家的安全出力，誰會最賭爛？當然就是威脅你家安全的那個傢伙。」王定宇說，2天前，威脅者公開下指導棋，說你家有人對這位好朋友不滿，如果你家有人應和威脅者的指令，人們通常會稱呼這種人「內應」、「背骨」、「了尾仔」。「結果猜猜看...誰先跳出來接威脅者的旨？」

政治工作者周軒今日也在臉書發文，分享黃國昌受訪內容。他認為，黃國昌卸任立委之後，因為自己還有民眾黨黨主席的身分，所以意圖把民眾黨綁死在國民黨主席鄭麗文全面親共的路線上，想要跟柯文哲做出區別。「以黃國昌的聰明才智，怎麼會說出『AIT處長的態度跟華府落差很大』這種連深藍的人都知道不可能的話呢？」

周軒說，AIT處長本質上根本就是美國駐台大使，黃國昌從未說國台辦或中共領導人習近平、王滬寧介入台灣內政，卻在今天挑明針對AIT，他直言，黃國昌就是台灣未來最可怕的未爆彈，而且引信已經快要燒到盡頭了。

根據中央社報導，AIT發言人強調，美國國務院與美國在台協會已多次公開表示，並且也已向台灣方面清楚說明，歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算。同時，AIT也重申，期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠的辯論。

