    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊》網路仿效恐嚇留言已20則 刑事局全國專案速追查辦

    2025/12/21 16:22 記者姚岳宏／台北報導
    1名男子在北捷連續攻擊當天，竟在IG上PO文「中山砍人不揪」，引起民眾恐慌，事後警方查出是輔大學生，通知到案函送，要求家長約制。（警方提供）

    1名男子在北捷連續攻擊當天，竟在IG上PO文「中山砍人不揪」，引起民眾恐慌，事後警方查出是輔大學生，通知到案函送，要求家長約制。（警方提供）

    北捷連續攻擊造成重大傷亡，案發後社群平台及網路討論區卻出現多起以恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾進行「無差別攻擊」貼文與留言，已引發民眾焦慮，截至21日中午為止，已有20則。為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害，刑事警察局已統合警察機關、成立全國專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊之內容，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦，從源頭阻卻風險，維護社會安全。

    刑事局強調，截至目前已偵破3案、查獲3名涉案人，均已依法究責、從嚴處置，包括在Threads留言「原計劃是板南站內…」涉犯恐嚇公眾維安罪，由新北市政府警局在台中市清水區查獲張姓男子。同樣在Threads留言「真的有人做了我想做的事」涉犯恐嚇公眾維安罪，由台中市警局在桃園市中壢區查獲唐姓男子。另外IG留言「中山砍人不揪」涉犯恐嚇公眾維安罪，由新北市警局在新北市三重區查獲彭姓男子。

    刑事局呼籲，面對可疑貼文或留言，不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應；如發現疑似恐嚇或危害公共安全之訊息，請立即保留截圖、連結、帳號資訊與時間點等資料，並儘速通報警方（撥打110或就就近至警察機關），共同守護公共安全與社會安寧。

