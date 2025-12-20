北捷連續攻擊案1傷者為愛滋感染者 衛福部啟動PEP專案

衛福部今天下午2時30分緊急召開記者會，說明北捷連續攻擊事件中，因其中一名傷者為HIV感染者，後續的風險評估與感染預防作為。左起為台北市衛生局長黃建華、衛福部長石崇良、疾管署長羅一鈞。（記者邱芷柔攝）

台北市昨天發生隨機持刀攻擊事件，27歲兇嫌張文自北捷台北車站一帶行兇，並於中山商圈持續攻擊路人，釀成4死11傷。衛生福利部部長石崇良今（20日）證實，其中1名傷者為已通報、且持續服藥、病毒量穩定控制的HIV（俗稱愛滋病毒）感染者。

衛福部今天下午2點30分緊急召開記者會，說明風險評估與感染預防作為，石崇良說，考量事件中，可能有其他民眾因兇器或現場血液噴濺，導致血液暴露於傷口或黏膜，已責成疾病管制署成立暴露後諮詢與公費預防性投藥（PEP）專案，並與台北市政府衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署署長羅一鈞與台北市政府衛生局局長黃建華進一步說明，一、如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

二、針對目前住院傷患，臺北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

三、疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

