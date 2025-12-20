為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北捷隨機傷人案引恐慌！台北馬耶誕跑增上百警力 跑者帶雨傘防身

    2025/12/20 07:50 記者孫唯容／台北報導
    據了解，今天馬拉松整體警力增加上百人，信義、大安、中正一還有交通大隊、特勤警力皆嚴正以待。（記者孫唯容攝）

    北捷台北車站、中山站周邊昨晚間，接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。今（20）日台北馬拉松「耶誕歡樂早餐跑」如期舉行，國際認證的正式賽將在明天開跑。有參賽者感到相當害怕，並表示「今天參加比賽，包包多帶了一把雨傘」。

    據了解，今天馬拉松整體警力增加上百人，信義、大安、中正一還有交通大隊、特勤警力皆嚴正以待。負責市府廣場前活動現場的統籌、信義分局督察組組長于長豪指出，針對活動舞台週邊、人潮聚集地增派20位警力，沿線交通整備勤務的同仁也都會配槍出勤。

    面對大型活動整體應對，體育局長游竹萍受訪指出，市府相當重視隨機傷人案，昨天已有召開跨局處召開專案小組，針對大型賽事台北馬、商圈、人群聚集也都有進行警力的部署，在安全上面也會做戒備。

    參賽者趙先生表示，相當訝異北市人來人往的大站，竟然發生隨機傷人案，「今天參加比賽，包包多帶了一把雨傘」，本來想說晴天不想帶，但是發生事件後，還是覺得帶著安心。趙先生也說，自己從昨天就一直看新聞更新進度，他認為自從鄭捷案後，市府與民眾都應提高對相關事件的警覺，但是昨天的傷人案依然發生了，其中犯嫌還能從北車跑到中山站，自己常常搭捷運，對於通勤族都會感到十分害怕。

    面對昨天隨機傷人案，參賽者吳先生也說，今天來參賽心情多少沈重一點，那些受害者很無辜。羅小姐則認為，當然跑步會多留意身邊的狀況，相信市府會做好警力準備工作。

    有參賽者感到相當害怕，並表示「今天參加比賽，包包多帶了一把雨傘」。（記者孫唯容攝）

    特勤警力也在現場。（記者孫唯容攝）

